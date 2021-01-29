RAZER, HYPERPOLLING Teknolojisini oyunculara sunuyor

Razer, gerçek 8000Hz saniyelik raporlama değerine (polling rate) sahip dünyanın ilk e-spor oyun faresi olan Razer Viper 8KHz'yı piyasaya sürerek geliştirdiği yeni tescilli Razer™ HyperPolling Teknolojisini duyurdu. Razer HyperPolling Teknolojisi, eylemleri düşündüğünüz anda yapmanızı sağlayacak performans için gerçek 8000Hz saniyelik rapor lama değeri (polling rate) ile endüstri standardı olan 1000Hz oranını aşarak; oyun tepkime süresi, hız ve güvenilirlikte yeni bir çağı başlatıyor.

Şu anda, piyasadaki en iyi oyun fareleri 1000 Hz'e kadar saniyelik rapor verme değerini destekliyor ve üreticiler fareleri daha doğru ve duyarlı hale getirmeye odaklanırken; tıklama ve konum verilerinin bilgisayara iletilme sıklığa çok az dikkat ediyorlar. PC'lerin daha da hızlanması ve monitörlerin daha yüksek yenileme hızına sahip olması sonucu, saniyelik raporlama değeri (polling rate), can sıkıcı mikro takılmaları ortadan kaldırabilir ve saniyenin yarısındaki hızda eylem gerçekleştirme konusunda oyun performansını önemli ölçüde artırır.

Razer’ın çevre birimleri iş birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung "Gecikme, genel oyun deneyimini önemli ölçüde etkileyen çok önemli bir parça- ancak yine de çok uzun süre DPI'yı artırmaya odaklanan birçok şirket tarafından göz ardı ediliyor. DPI'dan farklı olarak, daha düşük gecikme, genel tepki süresinden önemli derecedeki milisaniye sürelerini azaltarak sıradan oyunculardan profesyonel oyunculara kadar herkese fayda sağlıyor” dedi. Rekabetçi oyuncular ve fare meraklılarından oluşan büyük bir ekiple yapılan test ve geliştirme sürecimiz sırasında, birçoğu yeni Viper 8KHz e-spor oyun faresinde bulunan HyperPolling Teknolojisini kullanırken önemli ölçüde daha yumuşak ve daha hızlı tepkime süresi aldıklarını belirtti."

Saniyelik raporlama değeri (polling rate), bir aygıtın verileri PC'ye bildirdiği frekanstır ve endüstri standardı 1000 Hz'e kadardır (saniyede 1000 kez raporlama). Razer HyperPolling Teknolojisi, bu standardı 8000 Hz'lik gerçek bir raporlama değeriyle aşmak için yüksek hızlı bir USB mikro denetleyici kullanır. Bu, Viper 8KHz'nin saniyede sekiz kata kadar daha fazla veri göndermesine izin vererek giriş gecikmesini 1 ms'den, milisaniyenin sadece 1/8'ine kadar etkili bir şekilde düşürür.

Razer HyperPolling Teknolojisi, bir monitörün yüksek değerdeki yenileme hızına daha iyi uyum sağlaması için daha fazla güncel veri gönderebilir. Sonuç olarak, en son rapor ile monitörün görüntü oluşturma (frame rendering) hızı arasındaki gecikme, 1000Hz raporlama hızına kıyasla çok daha azdır ve bu da daha pürüzsüz ve daha güncel imleç konumlarıyla sonuçlanır.

Daha yüksek raporlama değeri, veri girdilerindeki gecikmeyi azaltabilir, mikro takılmaları ve imleç konumundaki ani sıçramaları en aza indirerek ekranda düzgün ve doğru imleç hareketlerinin oluşmasını sağlar. Razer HyperPolling Teknolojisi yalnızca en düşük tıklama gecikmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda art arda tıklama varyansını mutlak minimumda tutar.

CS: GO Evil Geniuses'ın yıldızı Tarık "tarık" Çelik, "Bu teknoloji, CS: GO gibi yüksek hassasiyet ve duyarlılık gerektiren oyunlar için mükemmel" dedi. Dota2 Team Alliance'tan Nikolay "Nikobaby" Nikolov, "1000 Hz ile 8000 Hz arasındaki fark çok bariz" şeklinde yorumladı.

Viper 8KHz, dünyanın en hızlı rekabetçi oyun faresini oluşturmak için tek bir cihazda 3 önemli yeniliği birleştiren Razer HyperPolling Teknolojisine sahip ilk Razer çevre birimi ürünüdür. Razer HyperPolling Teknolojisi ile 2. nesil Razer Optik Fare Anahtarları ve Razer Focus+ Optik Sensörlerinin birleşimi; sizlere benzersiz hız, hassasiyet ve duyarlılığa sahip bir oyun faresi sunar.

nesil Razer Optik Fare Anahtarları, her tıklama hissini ve sesini öncekinden daha tatmin edici kılan daha fazla dokunsal geri bildirim ile geliştirildi. Geleneksel mekanik anahtarlarda kullanılan geri tepme gecikmesi ihtiyacını ortadan kaldıran bu ışık hızındaki bu eylemleştirme (actuation), en düşük veri giriş gecikmesini sağlamak için HyperPolling Teknolojisi ile tamamlanır ve oyuncuların profesyonel düzeyde tepki sürelerine ulaşmasına yardımcı olur. Ultra hızlı ve dayanıklı 2. nesil Razer Optik Fare Anahtarları, 70 milyon tıklamaya dayanacak şekilde üretilmiştir.

Razer Focus+ Optik Sensör, %99,6 oranında endüstri lideri bir çözünürlük doğruluğuna sahiptir. Bu nedenle en ince hareketler bile tutarlı bir şekilde izlenir. Sensörün benzersiz akıllı işlevleri ve Razer HyperPolling Teknolojisi ile birlikte oyuncular, ultra pürüzsüz, takılma olmadan imleç izleme deneyimini yaşayacaklar.

Bu çığır açan performans ve teknoloji, yalnızca 71 gram ağırlığındaki sağlam, çok yönlü bir kasada toplanmıştır. Viper 8KHz, daha yumuşak kaydırmalar için %100 PTFE fare ayaklarına ve kesintisiz fare kaydırmalarını minimum sürüklemede sağlamak için ise Razer’in takılmayan SpeedFlex Kablosuna sahiptir.

Oyuncular, Razer Synapse 3 aracılığıyla programlanabilir sekiz düğmeyi istedikleri gibi atayabilir, makrolar veya ikincil işlevler için kullanabilir ve tüm profil yapılandırmalarını Viper 8KHz’in gelişmiş yerleşik belleğine kaydedebilirler. Beş adede kadar yerleşik bellek profili depolamasıyla, kullanıcılar nerede olurlarsa olsunlar kişisel ayarlarına anında erişimin keyfini çıkarırlar.

Selefine göre büyük bir gelişim olan Viper 8KHz, daha önce görülmemiş bir performans çıtası belirlemek adına yenilikçi Razer teknolojilerinin çoğunu bünyesinde barındırıyor.

VIPER 8KHz