Razer, CES 2021'de akıllı maske ve oyuncu koltuğu konsept tasarımlarını tanıttı

Razer'ın konsept tasarımları; topluluktan gelen geri bildirimleri değerlendirmek ve Razer'ın gelecekteki ürün portföyünün etkisini arttırmak için Razer tasarım ve mühendislik ekipleri tarafından yapılan yenilik keşifleridir.

Akıllı maske, yaygın sosyal etkileşim zorluklarının üstesinden gelirken günlük kullanım rahatlığını artırmaya yardımcı oluyor. Yeni dönüştürülebilir oyun koltuğu esnek yapıdaki haptikleri, grafikleri ve aydınlatması sayesinde tam ölçekli bir atmosfer (immersion) sağlıyor.

PROJECT HAZEL – DÜNYANIN EN AKILLI MASKESİ

Pandeminin başlangıcından bu yana, Razer, üretim tesislerini sertifikalı tıbbi maskeler üretecek hale dönüştürmesi ve Razer Health girişimi kapsamında sağlık hizmetleri cephesine 1 milyon cerrahi yüz maskesi bağışlanması da dahil olmak üzere COVID-19 ile mücadelede proaktif davrandı. Bu girişimin doğal bir ilerlemesi ve evrimi olarak Razer'ın çoklu kullanım özellikli Project Hazel akıllı maskesi; beklenmedik sağlık risklerine ve tek kullanımlık maskelerin çevresel sorunlarına karşı hijyen ve hazırlıklı olma konusundaki artan hassasiyete odaklanırken, aynı zamanda çoklu kullanım özellikli bir kişisel maskede olması gereken gelişmiş özellikleri destekler.

Tüketicileri gelecekteki yeni normale daha da hazır olmaya odaklanan maske konsept tasarımı; çıkarılıp şarj edilebilir aktif ventilatörler ve optimum nefes alabilirlik için hava akışını düzenleyen Akıllı Bölmeler kullanan N95 tıbbi sınıf solunum koruması gibi yenilikler sunuyor. Yüksek bakteriyel filtrasyon verimliliği (BFE) özelliğine sahip Akıllı Bölmeler, havadaki partikülleri en az %95 oranında filtrelerken, yüksek sıvı direncine de sahiptir.

Geliştirilmiş sosyal etkileşim için, Project Hazel açık ve şeffaf bir tasarıma sahiptir. Böylece etrafınızdakiler gülümseme veya kahkaha gibi mimiklerinizi görebilir ve işitme güçlüğü çekenlerin dudaklarınızı okumasına izin verir. İç aydınlatma, karanlıkta otomatik olarak devreye girerek kullanıcıların aydınlatma koşulları ne olursa olsun kendilerini net bir şekilde ifade etmelerine olanak tanır.

Ek olarak, maskeler sesleri de boğabildiğinden, yeni Razer VoiceAmp Teknolojisi (patenti beklemede), sosyal alanlarda güvende kalırken net iletişim kurması için kullanıcının konuşmasını geliştirmek adına yerleşik bir mikrofon ve amplifikatör kullanır.

​Tek kullanımlık maskelerin yarattığı çöpü azaltmak için, Project Hazel akıllı maskenin disk şeklindeki değiştirilebilir ve şarj edilebilir sağ ve sol vantilatörleri, dezenfekte edici UV ışığı içeren çift amaçlı kablosuz hızlı şarj kutusunun içine yerleştirilerek bakterilerden ve virüslerden uygun şekilde sterilize edilebilir. Aydınlatma göstergelerinin, şarj seviyelerini gösterdiği diskler, şarj dolu haldeyken uzun pil ömrü sayesinde maskenin tüm gün kullanımına olanak tanır. Su geçirmez, çizilmeye karşı dayanıklı maske sürdürülebilir olduğu kadar sağlamdır. Ayrıca tek kullanımlık maskelerin yarattığı atıkları büyük ölçüde azaltmak için geri dönüştürülebilir plastikten yapılmıştır.

Silikon kaplı akıllı maske, aktif hava soğutma ve düzenleme ile rahatlık sağlarken içeriye temiz hava alıp, CO2'yi dışarı atar. Sonuç olarak; ayarlanabilir kulak halkalarından itibaren tüm ağız ve burun bölgenizi, ağzınızı rahatsız etmeyecek şekilde sıkıca kaplayan bir kullanım sunar. Ekstra kullanıcı eğlencesi ve tarzı için, kullanıcılar 16,8 milyon renk ve bir dizi dinamik aydınlatma efekti sunan iki adet özelleştirilebilir Razer Chroma™ RGB aydınlatma alanını keyfini çıkartabilirler.

Akıllı maske konsepti; güvenlik uyumluluğu, maksimum rahatlık ve kullanılabilirlik sağlamak adına titiz testler ve kullanıcı geri bildirimleriyle optimize edilmeye devam edecek. Değişen kullanıcı ihtiyaçlarını desteklemek, işlevsellik ve performanstan ödün vermeden değer sunmak için tasarım iyileştirmeleri de devam edecek. Project Hazel, Razer’in toplum içinde halk sağlığı ve güvenliğine yönelik devam eden desteğinin ve bağlılığının temelini oluşturacak.

Razer'ın kurucu ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan, "Razer, önümüzdeki yoldaki belirsizliği kabul ediyor. Bu nedenle topluluk üyelerimizi korumaya ve onları görünmez tehditlere karşı hazırlamaya yardımcı olmak bizim görevimizdi" dedi. "Project Hazel akıllı maske konseptinin, sosyal bir estetiği korurken, aynı zamanda dünyayla etkileşimde bulunmak için işlevsel, ancak rahat ve kullanışlı olması amaçlanıyor."

PROJECT BROOKLYN – GELECEK NESİL ATMOSFER

Her türden oyuncu için tasarlanan ister yatak odanıza ister oyun odanıza rahatça uyacak şekilde dizayn edilen Project Brooklyn oyun koltuğu konsept tasarımı, ergonomik bir oyun koltuğunu hem PC hem de konsol oyunları için nefes kesici, yeni nesil sürükleyici bir deneyim sunan tam teşekküllü bir eğlence merkezine dönüştürüyor.

Project Brooklyn, karbon fiber ve RGB aydınlatma ile inşa edilmiş, 60 inçlik bir açılır ekrandan panoramik görseller sunan, koltuğa yerleştirilmiş perçinleyici dokunsal geri bildirim ve ayarlanabilir masalara dönüşebilen 4D kolluklarla tamamlanan sürükleyici bir oyun istasyonuna dönüşmüş son teknoloji bir oyun koltuğudur. Piyasadaki "kokpit" tarzı oturma düzeni ve monte edilmiş donanım sunan hepsi bir arada koltuk türleri tipik olarak oda boyutundadır ve maliyetleri astronomiktir.

Ekim 2020'de tanıtılan Razer Iskur'dan gelen tasarım ilhamıyla ortaya çıkan Project Brooklyn, kullanıcı temas noktalarında sıçrama yaparak oyun koltuğunu ekran ve kolçaklar gibi daha işlevsel bileşenlere bağlarken, benzersiz vücut şeklinizi destekleyen pelüş, yüksek yoğunluklu köpük yastıklardan konforu da sunmaya devam ediyor. Deri dikişli koltuk arkası, oyun maratonları boyunca düzgün duruşu korumak için sağlam bir karbon fiber gövde içine inşa edilmiştir.

Koltuğun oturduğu ayarlanabilir platform, kablo yönlendirme ile tamamlanmıştır ve Razer Raptor monitöründen tasarım ipuçlarını taşır. Büyüleyici görsel ayrıntılar için sandalyenin omurgasına monte edilmiş ve bir düğmeye basarak aktif edilebilen 60” full surround OLED ekranı bulunmaktadır. Kullanılmadığında sandalyenin arkasına katlanarak açılan ekran aksamı, keskin ayrıntılar ve lezzetli bir panoramik deneyimle sizi hareketin merkezine götürür.

Tamamen modüler 4D kolçaklar içlerinde sakladıkları katlanabilir masalarla esnek ergonomi sunarak ister fare ve klavye ile PC oyunculuğuna isterseniz de masaları kaldırarak konsol oyunculuğuna kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Her kol dayanağında, farklı klavye ve fare ergonomisine izin veren ayrı paneller vardır ve her iki panel de kullanılmadığında katlanabilir.

Razer'ın CES 2019'da gösterilen ses odaklı dokunsal geribildirim prototipinin başarısı üzerine inşa edilen yeni bir yerel Razer HyperSense entegrasyonu, dokunsal etkileşim (tactile immersion) konusunda en üst düzey tecrübe için sandalyenin iskeleti etrafında yerleştirildi. Bağımsız olarak etkinleştirilen yüksek kaliteli modüller, gerçekten sürükleyici bir oyun deneyimi için suya atlamak veya bir platforma inmek gibi oyun sırasında hissedilen en hassas titreşimleri oyuncuya birebir hissettirmeyi amaçlar.

150'den fazla entegre oyunu, diğer senkronize çevre birimleriyle birlikte de oynarken tetiklenen ve 16,8 milyon renk ile kişiselleştirme sunan Razer Chroma RGB, koltuk minderlerinin dış taraflarına entegre edilmiştir.

Min-Liang Tan, "Brooklyn Projesi, tamamen sürükleyici bir oyun istasyonu düşüncesi üzerine geliştirilmiş heyecan verici bir konsept" dedi. "Ergonomiden ödün vermemesinin yanında dokunsal geri bildirim, görsel deneyim ve genel işlevsel tasarım özellikleri, benzersiz bir oyun deneyimi sunacak. "

Razer, fizibilite, konfor ve performansı karşılaştırmak için en iyi sporcular ve influencerlar ile testler yaparak bu oyun koltuğu konseptini geliştirmeye devam edecek. Project Brooklyn konseptinin, daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunmak ve yakın gelecekte Razer’ın büyüyen oyun sandalyeleri portföyüne ilham vermek için, kullanıcı mekaniklerini ve tasarımını nasıl iyileştirebileceğine dair öngörüler sağlaması bekleniyor.

