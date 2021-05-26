Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Tanıtıldı

Şık, minimalist bir görünüm isteyen veya masaüstü alanından tasarruf etmek isteyen oyuncular için tasarlanan BlackWidow V3 Mini HyperSpeed; maksimum kullanılabilirlik için tam yükseklikte tuşlara, ok ve gezinme tuş takımlarına ve Razer HyperSpeed Wireless'a sahip, özellik açısından zengin, %65 oranında bir oyun klavyesidir. BlackWidow V3 Mini HyperSpeed, işlevselliği koruyan ve kompakt bir form faktöründe sorunsuz, düşük gecikmeli kablosuz bağlantı için hızlı HyperSpeed Wireless ekleyerek hem düzenli hem de sınırlı alan kurulumları için ideal oyun ve çok yönlü klavyedir.

Razer’ın Çevre Birimleri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung, "2010 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana, BlackWidow serisi oyun klavyeleri için ölçütleri belirledi ve topluluk geri bildirimleriyle sürekli olarak gelişiyor" dedi. “Razer Huntsman Mini'nin piyasaya sürülmesinden bu yana hem oyun hem de günlük kullanım için temel tuşlarını korurken, kompakt ve kablosuz bir kalvye talepleri alıyorduk. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed de bu taleplerin bir sonucu hem oyun hem de günlük kullanımda ihtiyaç olan temel tuşlarını koruyan kompakt ve kablosuz bir klavye olarak karşımıza çıkıyor. "

Biçim Üzerinden Özgürlük

Yerden tasarruf sağlayan kompakt form faktörüyle BlackWidow V3 Mini HyperSpeed, alanı en aza indiren akıllıca tasarlanmış, kompakt anahtar düzeni ile standart alfanümerik düzen dışında en sık kullanılan tuşları bünyesinde tutar. Özel bir ok tuş takımını korurken, gezinme grubunu klavyenin yan tarafına taşıyan BlackWidow V3 Mini HyperSpeed; kullanıcılara tam boyutlu bir klavyenin en sık kullanılan işlevlerini kolayca sunarken diğer tüm tam boyutlu işlevleri ikincil tuşlar aracılığıyla sunuyor.

Minimalist ve kablosuz kurulum taleplerini karşılamak için BlackWidow V3 Mini HyperSpeed, uyumlu bir Razer HyperSpeed klavye/fare kombinasyonunun tek bir dongle aracılığıyla bilgisayara bağlanmasına olanak tanıyan Razer’ın yeni HyperSpeed Çok Aygıtlı Dongle'ını kullanır. Mevcut HyperSpeed Kablosuz özellikli geniş bir ürün yelpazesinde halihazırda yerleşik olan HyperSpeed Multi-Device Dongle desteği ile yeni dongle, masaüstü karmaşasını azaltmaya daha da yardımcı olur ve önemli USB bağlantı noktalarını da özgür bırakır.

BlackWidow V3 Mini HyperSpeed ayrıca Bluetooth desteklidir ve 3 adet farklı eşlenmiş cihazda kullanıma kadar destek sunar. Bunun yanında bir adet USB-C kablosu, bağlantı seçeneklerini tamamlayarak aynı anda kullanıma ve şarj etmeye izin verir. Her tam şarj 200 saate kadar kullanım sunar.

Oyuncu Teknolojisi ile Dopdolu

Kompakt bir klavye olarak tasarlanan BlackWidow V3 Mini HyperSpeed, yine Razer’ın ünlü endüstri lideri anahtar teknolojilerini barındırmaktadır. Klavye seçeneklerinde yeni geliştirilmiş ses sönümleyicilere sahip, sessiz, doğrusal Sarı Anahtarlar'lı versiyon ile tatmin edici ses için tıklamalı, dokunsal Yeşil Anahtarlar'lı versiyonu mevcuttur. Klavye ayrıca, her tuş için Razer Chroma RGB desteği, asla solmayacak sağlam Doubleshot ABS tuş başlıklarına ve ekstra kalın yan duvarlara sahiptir. BlackWidow V3 Mini HyperSpeed; birinci sınıf yazma deneyimi ile maksimum dayanıklılık ve uzun ömür sağlar.

%65'lik form faktörü çerçevesinde, şık, gecikmesiz HyperSpeed Kablosuz oyun deneyimi sunan Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed; tüm PC kurulumları ve günlük kullanım için çok yönlü, her alana mükemmel uyumlu kablosuz oyun klavyesidir.