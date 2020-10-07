RAZER BLACKWIDOW ailesi yenileniyor

2010 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana, BlackWidow klavye yelpazesi, diğer tüm mekanik oyun klavyelerin kendilerine ölçü olarak aldığı ve pazardaki lider konumunu korumak için sürekli geliştirilip, yeni teknolojilerle güncellendiği bir kriter (benchmark) olmuştur. Geliştirilmiş tuş anahtarları, Doubleshot ABS tuş kapakları, daha parlak Razer Chroma RGB aydınlatma, dijital silindirli özel medya tuşları ve ergonomik bilek desteği ile BlackWidow V3, oyun klavyelerinin zirvesini temsil ediyor.

Razer Çevre Birimleri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung, "İlk BlackWidow'un piyasaya sürülmesiyle Razer, tamamen yeni bir ürün kategorisi olan mekanik oyun klavyesini ortaya çıkardı" dedi. "Yeni BlackWidow V3, oyuncuların sevdiği tasarım ve özellikleri korurken, onlara seleflerinin mirasına layık bir BlackWidow veren bir dizi yükseltme ve iyileştirme ile geliyor."

Daha sağlam tuş başlıkları, daha parlak anahtarlar, daha uzun ömür

Yeni BlackWidow V3'ün kalbinde; Razer Yeşil Mekanik Anahtarların hassas, sesli ve tıklamalı seçeneği ile, artık daha da sessiz bir deneyim için silikon ses sönümleyicileriyle güçlendirilen Razer Sarı Anahtarların yumuşak, sessiz ve doğrusal hissi bulunan iki farklı Razer Mekanik Anahtar seçeneği bulunuyor. Daha iyi anahtar kararlılığı için ekstra yan duvarlara sahip Razer Mekanik Anahtarlar, son derece dayanıklı ve 80 milyon tuş vuruş ömrüne sahip.

BlackWidow V3'teki bir başka yenilik de Doubleshot ABS tuş başlıklarının eklenmesiyle geliyor. Baskı harfler kullanan geleneksel aydınlatmalı tuş başlıklarından farklı olarak, doubleshot kalıplama işlemi klavyenin içine oyulmuş harf tasarımına sahip. Bu da binlerce saatlik kullanımdan sonra bile tuşların asla aşınmasını engelliyor. Doubleshot ABS tuş başlıkları ek dayanıklılık ve stabilite için ekstra kalın duvarlarla kalıplanmıştır ve bu da onları eli ağır oyunculara bile dayanacak kadar sağlam kılıyor.

BlackWidow V3'teki her iki anahtar türü de artık daha parlak, daha canlı Razer Chroma RGB aydınlatma için yeni bir şeffaf muhafazaya sahip. Temiz kasa, Razer Chroma RGB'nin gerçek parlaklığının ince özelleştirilmiş tonlar ve gölgelendirmeden cesur, enerjik aydınlatma efektlerine kadar parlamasını sağlar. 150'den fazla oyuna entegre edilmiş Chroma RGB Lighting ile dinamik aydınlatma ve atmosfere kapılmak hiç bu kadar etkili olmamıştı.

Konfor ve işlevle içiniz rahat olsun

BlackWidow V3'teki yenilik, yeni çok fonksiyonlu dijital silindir. Silindir, medya tuş takımı ile ses kontrolleri, oynatma, duraklatma ve parça atlama için kullanılabilirken, sayfa kaydırma veya aydınlatma kontrolleri gibi hemen hemen her işlev için Razer Synapse 3 aracılığıyla yeniden programlanabiliyor. Seçim tamamen kullanıcıya kalmış.

BlackWidow V3 artık yerleşik kablo yönlendirme seçenekleriyle geliştirilmiş bir alüminyum kasaya sahip. Yoğun oyun seanslarında bile üstün sağlamlık ve stabilite sağlayan çerçeve ile gizli kablo kanalları, kolay kablo yönlendirmesine olanak tanıyarak masaüstünü düzenli ve dağınıklıktan uzak tutmaya yardımcı oluyor.

Ve yükseltme serisini tamamlamak adına BlackWidow V3, klavyenin tüm genişliğine mükemmel şekilde uyan ergonomik bir bilek desteği ile sunulmaktadır. Minimum bilek yorgunluğu ile uzun oyun seansları için mükemmel bilek desteği sağlıyor.

Geliştirilmiş Razer Mekanik Anahtarlar, daha parlak Razer Chroma RGB aydınlatma, Doubleshot ABS tuş başlıkları, Çok Fonksiyonlu Dijital Silindir, medya tuşları ve ergonomik bilek desteği ile BlackWidow V3, ilk klavyenin mirasını devam ettirmek için son teknoloji bileşenler ve fonksiyonlarla güncellendi.

BlackWidow V3, Quartz renk seçeneği ile (yalnızca İngilizce tuş takımlı olarak) yakın zamanda piyasaya sürülen Viper Ultimate'in de katıldığı Razer Quartz çevre birimi yelpazesinin bir parçası olarak savaşlarında daha fazla renk arayan oyuncular için geniş farklı seçeneklerde de mevcut.

Daha küçük tasarım, aynı performans

BlackWidow V3 Tenkeyless, tam boyutlu BlackWidow V3'ün pek çok özelliğini barındırırken daha küçük yapısı ile, minimalist bir kurulum tercih eden veya turnuvalara seyahat ederken taşınabilir bir klavyeye ihtiyaç duyan oyuncular için ideal.

Tam boyutlu BlackWidow V3'te bulunan yükseltmelerin çoğunun keyfini çıkaran BlackWidow V3 Tenkeyless; Razer Yeşil veya Razer Sarı Mekanik Anahtar seçenekleri ile sunulurken, kasa tasarımı da aynı yerleşik kablo yönlendirme seçeneklerine sahip.