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Rayyan Baniya: 'Trabzonspor'a gelmek bir üst seviyeye geçmek demekti'

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#Trabzonspor#Baniya#Süper Lig
Rayyan Baniya: Trabzonspora gelmek bir üst seviyeye geçmek demekti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Rayyan Baniya, bordo-mavili kulüp hakkında konuştu.

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Trabzonsporlu Rayyan Baniya bordo mavili takıma gelişini bir üst seviyeye geçmek olarak nitelendirdi. Trabzonspor Dergisine röportaj veren 25 yaşındaki defans futbolcusu, çok büyük bir kulüpte oynadığını belirtirken “Karagümrük’ten ilk geldiğinde bunun benim için bir üst seviyeye geçmek demek olduğunu biliyordum. Çok heyecanlıydım ve bu heyecanı hiç kaybetmiyorum. Hedefim bu güzel kulüpte iyi oynamak, kendimi ve yeteneklerimi gösterebilmek, faydalı olmak. Bunu başaracağım mutlaka. Ayrıca bu kulüpte kupalar kazanmak istiyorum çünkü Trabzonluların kupa kazanmayı ne kadar arzuladıklarını biliyorum” dedi.

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BOYUM UZAYINCA DEFANSA GEÇTİM

Baniya 13-14 yaşlarındayken kanat olarak oynadığını belirtirken “Şu anda olduğum gibi uzun boylu değildim. Çok hızlıydım ve antrenörümüz de koşmam için beni kanada koydu. Hızımla fark yaratıyordum ve çok da gol attım. 17-18 yaşlarında birden boyum uzamaya başladı. Bunun üzerine teknik direktörümüz beni savunmada denedi, orada başarılı olunca kalıcı hale geldi” diye konuştu.

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#Trabzonspor#Baniya#Süper Lig

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