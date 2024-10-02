Rayyan Baniya: Fenerbahçe'ye karşı kazandığımız zafer silinmez bir anıdır | Volkan Demirel ve Montella'ya büyük övgü

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2023 yılının yaz transfer döneminde Fatih Karagümrük’ten Trabzonspor’a transfer olan Rayyan Baniya, bordo-mavili formayla geçen sezon toplam 25 maçta görev yaptı. Gösterdiği başarılı performansın ardından teknik direktör Vincenzo Montella tarafından UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile oynadığımız maçların kadrosuna davet edilen Baniya, milli forma sevinci de yaşadı. Sezon başında 1 yıllığına Palermo ile anlaşan yıldız futbolcu, İtalya ekibiyle şimdiye kadar çıktığı 3 maçta 1 gol kaydetti. Palermo’daki atmosferi ve performansını değerlendiren 25 yaşındaki oyuncu; hedefleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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PALERMO’NUN STOPERİ RAYYAN BANİYA’NIN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“BÖYLESİNE İDDİALI VE PRESTİJLİ BİR KULÜPTE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rayyan Baniya, daha fazla forma şansı bulabilmek için İtalya’nın köklü kulüplerinden Palermo’nun yolunu tuttu. Takımıyla şimdiye kadar 3 maçta 167 dakika süre bulan ve 1 gol kaydeden Baniya, İtalya’ya transferiyle ilgili olarak, “Palermo, transferde benim ilk tercih ettiğim kulüp oldu. Böylesine prestijli ve iddialı bir kulüpte olduğum için gerçekten çok mutluyum. City Football Group galaksisinin bir parçası olmak gurur verici. Dünyanın en önemli futbol grubunda yer almanın bilinci var. Rosanero (Palermo FC) formasıyla ilk golümü atmak ve ardından taraftarlarımızın olduğu tribüne doğru sevinç çığlıkları atmak çok güzel bir duyguydu" diye konuştu.

“SANKİ 12 KİŞİLİK BİR TAKIMDA OYNUYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ”

İtalya’nın ateşli taraftarlarından biri olan Palermo taraftarlarının yarattığı atmosfere değinen Baniya, “Rosanero taraftarları, gerçekten olağanüstü ve gittiğimiz tüm stadyumlara kadar gelip bizi izliyorlar. Ayrıca onların desteği sayesinde sanki 12 kişilik bir takımda oynuyormuşuz gibi hissediyoruz. Renzo Barbera Stadyumu’nda 20-30 bin kişinin önünde oynamak bizi inanılmaz derecede teşvik ediyor. Bu arada Torretta'daki Palermo CFA adlı yeni spor merkezi, kulübün 120 yılı aşkın tarihindeki ilk özel spor merkezi olması nedeniyle kulüp için gurur kaynağı. Burası biz futbolcuların en iyi performansımızı göstermemizi sağlayan son teknoloji ürünü bir merkezidir. Palermo, Serie A'ya yükselecek ama bu sadece bir zaman meselesi. Amacım her oyunda takımın hedefe ulaşmasına yardımcı olmak” ifadelerini kullandı.

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“TRABZONSPOR TARAFTARI, TAKIMA OLAN SEVGİSİNİ HER ZAMAN GÖSTERDİ”

2023 yılında transfer olduğu Trabzonspor’da 25 maçta forma giyen başarılı stoper, bordo-mavili ekipteki ilk yılını değerlendirdi. Savunma oyuncusu, “Bir gün İtalya Ligi’ne daha da güçlü dönmek için becerilerimi geliştirmeyi umarak oraya oynamaya gittim. Türkiye'de şimdiye kadar edindiğim deneyim gerçekten olumlu ve öğreticiydi. Ayrıca Trabzonspor taraftarı, takıma olan sevgisini her zaman gösterdi. Palermo gibi harika bir kulüple İtalya'ya geri döndüğüm için mutluyum” diye vurguladı.

“VOLKAN DEMİREL, İNSANİ YÖNDEN ÇOK İYİ ANLAŞTIĞIM BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ”

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Yıldız futbolcu, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor’da çalıştığı teknik adamlarla olan iletişimiyle ilgili genel bir değerlendirmede bulunarak, “Kazandığım her deneyimden ve çalıştığım her antrenörden en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorum. Hem antrenmanlarda hem de maçlarda elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Fatih Karagümrük dönemimde çalıştığım teknik direktörlerden olan Volkan Demirel, insani yönden çok iyi anlaştığım bir teknik direktördü” dedi.

“FENERBAHÇE’YE KARŞI KAZANDIĞIMIZ ZAFER SİLİNMEZ BİR ANIDIR”

Trabzonspor’da oynadığı dönem unutamadığı en özel maça değinen Baniya, Kasım 2023’te Trabzonspor’un 26 yıl sonra Kadıköy’de kazandığı maçı hatırlattı. Bordo-mavili ekibin 3-2 kazandığı mücadeleyle ilgili duygularını paylaşan savunma oyuncusu, “Fenerbahçe'ye karşı kazandığımız zafer silinmez bir anıdır. O maçta hayatım boyunca hatırlayacağım mükemmel duygular hissettim. İki takım arasında ateşli bir rekabet var ve Trabzonspor taraftarı olmadan deplasmanda kazanmak kolay değildi. Fenerbahçe, o dönem üst üste olumlu sonuçlar alıyordu ve böylesine önemli bir maçı kazanmak bizim için harikaydı” şeklinde konuştu.

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“GALATASARAY VE FENERBAHÇE’DEN DAHA İYİSİNİ YAPMAK ZORDU”

Başarılı stoper, bordo mavili ekibin geçen sezon Süper Lig’i 67 puanla 3.sırada tamamladığı dönemi de değerlendirdi. Rayyan Baniya, “Trabzonspor, geçen yıl çok iyi bir performans sergileyerek Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı ve Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Hedefimiz Süper Lig’de üçüncü sırada yer almaktı ve bunu gerçekleştirmeyi başardık. Galatasaray’ın 102, Fenerbahçe'nin ise 99 puan aldığı düşünüldüğünde onlardan daha iyisini yapmak zordu” cümlelerine yer verdi.

“2026 DÜNYA KUPASI’NA KATILMAYI BAŞARACAĞIMIZDAN EMİNİM”

Ekim 2023’te A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 Elemeleri’nde Hırvatistan ve Letonya ile oynadığı karşılaşmalar için aday kadroya davet edilen 25 yaşındaki stoper, milli forma deneyimi de yaşadı. Milli takımla ilgili hayallerini anlatan Baniya, şöyle konuştu: “Milli takıma çağrılmak harika bir duyguydu. O dönem tatilimi İtalya'da geçirme planları yaparken; haber gelince hemen İstanbul'daki antrenman kampına giderek takım arkadaşlarıma katılmıştım. Bu duyguyu asla unutmayacağım. Hedefim mümkün olan en kısa sürede milli takıma dönmek. Palermo'nun bu hedef için doğru yer olduğunu düşünüyorum çünkü yeteneklerimi en iyi şekilde ortaya koymama olanak tanıyor. Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar değerli bir takım olduğunu gösterdi. 2026 Dünya Kupası'na katılmayı başaracağımızdan da eminim.”

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“MONTELLA, OYUNCULARINI NASIL GELİŞTİRECEĞİNİ BİLEN BİR TEKNİK DİREKTÖR”

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024’te çeyrek final oynama başarısına değinen Rayyan Baniya, bu başarıda payı olan teknik direktör Vincenzo Montella’dan övgüyle bahsetti. Baniya, “Birçok kişi Türkiye'nin son Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği oyun tarzından oldukça etkilendi. Kadronun kalitesi yüksek bir seviyede bulunuyor. Vincenzo Montella, oyuncularını hem futbol hem de insani açıdan nasıl geliştireceğini bilen bir teknik direktör” diye konuştu.