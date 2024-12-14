Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

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Rayo Vallecano - Real Madrid maçı, La Liga'nın 17. hafta karşılaşması olarak büyük bir heyecana sahne olacak. Rayo Vallecano, Real Madrid’e karşı son yedi La Liga maçının sadece üçünü kaybetmişken, Madrid temsilcisi ise son dört deplasmanda sadece bir galibiyet alabilmişti. La Liga tarihinde Rayo Vallecano'yu toplamda 31 kez, deplasmanda ise 14 kez mağlup eden Real Madrid, yine de zorlu bir rakip ile karşı karşıya gelecek. Rayo Vallecano'nun yıldızı James Rodriguez, Real Madrid'e karşı kariyerinde oynadığı iki resmi maçta da gol katkısı yapmayı başarmıştı (1 gol, 1 asist). Öte yandan, Arda Güler, Real Madrid formasıyla La Liga'da deplasmanda attığı 5 gol ve yaptığı 1 asistle dikkat çekiyor.

RAYO VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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La Liga 17. hafta mücadelesi kapsamında Rayo Vallecano - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Aralık 2024 tarihinde saat 23:00'te, Exxen ve S Sports ekranlarında olacak.