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Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

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#Real Madrid#Vallecano#La Liga
Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda Arda Güler oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 10:32

Rayo Vallecano - Real Madrid maçı, La Liga'nın 17. hafta karşılaşması kapsamında deplasman ekibi için kritik bir öneme sahip olacak. Rayo Vallecano, son yedi La Liga maçında üç galibiyet alırken, Real Madrid ise son dört deplasman maçında yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Bu karşılaşma Real Madrid'in şampiyonluk yolundaki ilerleyişinde önemli bir rol oynayacak. Peki, Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? Arda Güler oynayacak mı? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Rayo Vallecano - Real Madrid maçı, La Liga'nın 17. hafta karşılaşması olarak büyük bir heyecana sahne olacak. Rayo Vallecano, Real Madrid’e karşı son yedi La Liga maçının sadece üçünü kaybetmişken, Madrid temsilcisi ise son dört deplasmanda sadece bir galibiyet alabilmişti. La Liga tarihinde Rayo Vallecano'yu toplamda 31 kez, deplasmanda ise 14 kez mağlup eden Real Madrid, yine de zorlu bir rakip ile karşı karşıya gelecek. Rayo Vallecano'nun yıldızı James Rodriguez, Real Madrid'e karşı kariyerinde oynadığı iki resmi maçta da gol katkısı yapmayı başarmıştı (1 gol, 1 asist). Öte yandan, Arda Güler, Real Madrid formasıyla La Liga'da deplasmanda attığı 5 gol ve yaptığı 1 asistle dikkat çekiyor.

 

RAYO VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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La Liga 17. hafta mücadelesi kapsamında Rayo Vallecano - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Aralık 2024 tarihinde saat 23:00'te, Exxen ve S Sports ekranlarında olacak.

  • Rayo Vallecano, son yedi La Liga maçında sadece üç kez kaybetti (2G 2B), daha önceki 17 karşılaşmada ise puan alamamıştı.
  • Real Madrid, Rayo Vallecano'ya konuk olduğu son dört La Liga maçının üçünü kazanamayarak (1G 1B 2M), daha önceki 17 ziyaretinde yalnızca dört kez puan kaybetmişti (13G 1B 3M).
  • La Liga tarihinde, Rayo Vallecano'yu en fazla mağlup eden takım Real Madrid.
  • James Rodriguez, Rayo Vallecano formasıyla Real Madrid'e karşı oynadığı iki maçta 1 gol ve 1 asist yapmıştı.
  • Arda Güler, Real Madrid formasıyla La Liga'da deplasmanda attığı 5 gol ve 1 asistle dikkatleri üzerine çekti.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in deplasman maçlarındaki formu ve son haftalardaki performansı göz önünde bulundurulduğunda Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin bu haftaki planları içerisinde olduğu söylenebilir.

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#Real Madrid#Vallecano#La Liga

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