Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

- Rayo Vallecano, son yedi La Liga maçında sadece üç kez kaybetti (2G 2B), daha önceki 17 karşılaşmada ise puan alamamıştı.
- Real Madrid, Rayo Vallecano'ya konuk olduğu son dört La Liga maçının üçünü kazanamayarak (1G 1B 2M), daha önceki 17 ziyaretinde yalnızca dört kez puan kaybetmişti (13G 1B 3M).
- La Liga tarihinde, Rayo Vallecano'yu en fazla mağlup eden takım Real Madrid.
- James Rodriguez, Rayo Vallecano formasıyla Real Madrid'e karşı oynadığı iki maçta 1 gol ve 1 asist yapmıştı.
- Arda Güler, Real Madrid formasıyla La Liga'da deplasmanda attığı 5 gol ve 1 asistle dikkatleri üzerine çekti.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler'in deplasman maçlarındaki formu ve son haftalardaki performansı göz önünde bulundurulduğunda Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin bu haftaki planları içerisinde olduğu söylenebilir.