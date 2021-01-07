Ravil Tagir'in hayal kırıklığı! Formaya uzak kaldı...

Büyük umutlarla İstanbul temsilcisinin yolunu tutan 17 yaşındaki futbolcu, Başakşehir formasıyla Süper Lig’de sadece Yukatel Denizlispor’a karşı 6 dakikada şans buldu.



Kupada 1 kez forma giyen genç defans oyuncusunun Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterme hayali de bu sezon gerçekleşmedi. Başakşehir, UEFA Finansal Fair-Play şartları nedeniyle Ravil’i ilk turda Şampiyonar Ligi kadrosuna ekleyemedi. Ravil’in bir sonraki transferinden yüzde 25 pay alacak Altınordu, futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde yer alarak değerini katlamasını ümit ediyordu.

UEFA’nın resmi sitesinde UEFA muhabiri ve editörlerinin belirlediği "Bu Yıl Avrupa’da Adını Duyuracak 50 Genç Oyuncu" listesinde Altınordu patentli Ravil Tagir ’in yer alması İzmir temsilcisine moral oldu. Listede adı geçen ve üst liglerde oynayan 50 genç yıldız adayı için küçük bilgiler paylaşıldı. Ravil’in Eylül 2020’de Altınordu’dan Başakşehir’e transfer olduğu belirtilirken, genç stoperle ilgili şu notlar paylaşıldı, "Sol ayaklı stoperin Başakşehir A Takımı’nda yer alma süreci yavaşça devam ediyor ancak kendisi halihazırda Türkiye U21 Milli Takımı’nda oynuyor."

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