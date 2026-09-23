Raskin'den Beşiktaş itirafı! 'Hazırdım'

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Beşiktaş'ın transfer döneminde kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı Nicolas Raskin, siyah-beyazlı takıma transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rangers forması giyen Belçikalı orta saha, transfer döneminin kendisi açısından kolay geçmediğini belirtirken, Beşiktaş'tan gelen teklifi reddettiğini açıkladı.

"BENİM İÇİN ZOR BİR YAZDI"

Raskin, transfer döneminde yaşadıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Benim için zor bir yazdı. Dünya Kupası çok iyi geçti ancak transfer döneminde her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Bu kez olmadı. Transfer yapmak insanların düşündüğü kadar kolay değil. Futbol dışındaki birçok etken de süreci etkiliyor. Sorun benim performansımda ya da kulüplerde değildi. Belki de doğru zaman değildi. Mental olarak kolay bir süreç geçirmedim ama artık suçlu aramanın bir anlamı yok."

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"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ REDDETTİM"

Beşiktaş'tan gelen teklifin kendisine maç günü bildirildiğini aktaran Raskin, yaşananları şöyle anlattı:

"2 Eylül sabahını çok iyi hatırlıyorum. Beni arayıp Beşiktaş'tan teklif geldiğini ve anlaşmanın neredeyse tamamlandığını söylediler. Ancak o akşam Falkirk deplasmanında maçımız vardı ve takımla birlikte otele gitmem gerekiyordu.

Telefonum sürekli çalıyordu. Maça giderken otobüste bile Beşiktaş'a transfer olup olmayacağımı bilmiyordum. Teknik direktör de benim oynayıp oynayamayacağımı bilmeden maça hazırlanıyordu.

Sonunda 90 dakika oynadım ve Beşiktaş'ın teklifini reddettim. Transfer döneminde oyuncular ve aileleri için büyük bir belirsizlik oluyor. Karar vermek için de fazla zamanınız olmuyor

Beşiktaş hâlâ iyi bir kulüp. Avrupa Ligi'nde oynuyorlar ve Türkiye'de her zaman kupalar için mücadele ediyorlar. Ancak ben de Rangers'ta mutluyum ve burada iyi sonuçlar alıyoruz."

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"RANGERS'TAN AYRILMAYA HAZIRDIM"

Raskin, kariyerinde yeni bir adım atmak istediğini ancak transfer sürecinin yarattığı belirsizliğin kendisini zorladığını dile getirdi:

"Zihinsel olarak Rangers'tan ayrılmaya hazırdım. Kariyerimde bir sonraki adımı atmak istiyordum. Ancak transfer dönemi hiçbir zaman kolay değil. Sadece oyuncu için değil, eşi ve ailesi için de zor. Büyük bir belirsizlik oluyor. Sizi arıyorlar, ilgi olduğunu söylüyorlar, ardından sürekli 'olacak, olmayacak, olacak, olmayacak...' deniyor. Sonunda sadece telefonun çalmasını bekliyorsunuz. Elbette bu hoş bir durum değil.

Artık yaşananları tamamen geride bıraktım. Ağlayacak değilim. Her zaman ileriye bakarım. Çevremdeki insanlar da böyle. Hayat devam ediyor. Daha kötü şeyler de var. Transfer dönemi bittiğinde burada kalacağımı biliyordum. Kafamı sıfırlamam bir saat sürdü. Artık geride kaldı. Her zamanki gibi antrenman yapıyorum ve maçlarıma çıkıyorum. Futbol kimseyi beklemiyor. Hayal kırıklığı yaşadım ama devam etmek zorundasınız."