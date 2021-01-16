Rasim Ozan Kütahyalı'ya Aziz Yıldırım sözleri sebebiyle ceza!

Rasim Ozan Kütahyalı’nın 18.09.2013 tarihli Sabah Gazetesinde yayınlanan yazısında, Aziz Yıldırım hakkında kullanmış olduğu; "...Yıldırım her zaman işlerini böyle gördü. Fenerbahçe başkanlık forsunu arkasına alıp tehdit, baskı, şantaj, tedhiş yöntemleri kullandı. Kaleci Rüştü’yü göstere göstere dövdürdü. Digiturk’teki yorumları beğenmediği için Kadıköy’de TV kablolarını kestirdi. Hâlâ herkesin anasına avradına küfreden paramiliter internet ağlarını parayla destekliyor Aziz Yıldırım. Fatih Hoca elbette bu seviyede bir adam değil ama geçen seneden beri eski Türkiye tarzı hareketleri artırdığı kesindir..." İfadeleri nedeniyle yapılan şikayet üzerine İstanbul 2. Asliye Ceza mahkemesinde açılan ceza davası sonuçlandı.



Mahkeme, Sanık Rasim Ozan Kütahyalı’ya 90 gün adli para cezası verdi. Sonra da bu cezayı 1.300 TL para cezasına çevirdi. Mahkumiyet kararı kesin olduğundan Rasim Ozan Kütahyalı’nın daha önce ertelenen 5 tane ceza dosyasının yeniden açılması için dosyadaki mahkumiyet kararının diğer mahkemelere bildirilmesine karar verildi.



Aynı olayla ilgili olarak açılmış olan tazminat davası ise devam etmektedir.

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