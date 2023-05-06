Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Rashica'dan menajerine transfer talimatı! Galatasaray...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Milot Rashica
Rashicadan menajerine transfer talimatı Galatasaray...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 10:33

Galatasaray'ın bir yıllığına kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Milot Rashica menajerine geleceğiyle ilgili talimat verdi.

Haberin Devamı

Galatasaray'daki performansıyla İngiltere'de yaşadığı hayal kırıklığının ardından adeta yeniden doğan 26 yaşındaki futbolcu, bir anda transferin gözdesi haline geldi. Geçtiğimiz günlerde İngiliz kulübü Burnley, Rashica'nın bonservisini alabilmek için Norwich'le temasa geçti. Daha sonra da Türkiye'de şampiyonluk hedefi olan birkaç kulübün, Kosovalı yıldızın menajeriyle temas kurduğu ve bonservis konusunu öğrenmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Başakşehir maçında ilk 11’de revizyona gidecek Okan Buruktan oyuncularına uyarıGalatasaray, Başakşehir maçında ilk 11’de revizyona gidecek! Okan Buruk'tan oyuncularına uyarıHaberi görüntüle

"ÖNCELİĞİM GALATASARAY'DA KALMAK"

Rashica ise Galatasaray'da olmaktan çok memnun. Fanatik'in haberine göre hem kulübü Norwich'e hem de menajerine mesaj gönderen Sarı-Kırmızılı futbolcu, "Burada çok mutluyum. Şampiyonluğa odaklanmış durumdayız ve ben de takımıma en yüksek seviyede katkı sağlamak istiyorum. Benim önceliğim Galatasaray'da kalmak. Şu an için diğer teklifleri değerlendirmek istemiyorum" dedi ve Galatasaray'la anlaşma sağlanmasını istedi.

Haberin Devamı

Sarı-Kırmızılı yönetim, sezonun bitmesini beklemeden Rashica'nın bonservisini kulübe kazandırmaya çalışıyor. Gözden çıkarılan rakamın ise 5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Milot Rashica

BAKMADAN GEÇME!

Çocuklarını torunlarını büyüttü, şimdi dünyayı geziyor: 73 yaşında 50’den fazla ülke… ‘Kanser beni yenemez, o Japonya’ya gidilecek’

Çocuklarını torunlarını büyüttü, şimdi dünyayı geziyor: 73 yaşında 50’den fazla ülke… ‘Kanser beni yenemez, o Japonya’ya gidilecek’

#Seyahat
ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor?

#Çalışma Hayatı
Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi

Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi!

#Kral 3'Üncü Charles