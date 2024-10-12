Rashica'dan 3 gollü maçta galibiyeti getiren asist

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UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup üçüncü karşılaşmasında Kosova, deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya geldi.

Gireno Stadionas'ta oynanan mücadeleyi konuk Kosova 2-1'lik skorla kazandı.

Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 20'de Edon Zhegrova, 65'te Milot Rashica'nın asistinde Ermal Krasniqi kaydetti. Litvanya'nın tek golü ise 84'te Paulius Golubickas'tan geldi.

RASHICA 11'DE, MURIQI SAKAT

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Milot Rashica, 65. dakikada asist yaptı. Vedat Muriqi ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

KOSOVA 6 PUAN YAPTI

Bu galibiyetin ardından Kosova 6 puana yükseldi. Litvanya ise henüz puanla tanışamadı.

Kosova, bir sonraki maçta Güney Kıbrıs'ı konuk edecek. Litvanya da sahasında Romanya ile karşı karşıya gelecek.