Rashica: 'Forvet oynamaya alışkınım!'

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u Milot Rashica'nın golüyle mağlup eden Beşiktaş'ta futbolcular, mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi.

KARTAL KAYRA: KADIKÖY'E KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bizim için 4 maçlık bir galip gelememe problemi vardı. Onu kırmış olduk. İyi hazırlandık. Hoca değişikliğiyle beraber iyi bir takım vardı karşımızda. Zaaflarını da çalıştık. Birazcık gitgelli maç oldu. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız vardı ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü kupa maçı var önümüzde. Oraya da kazanmak için gideceğiz. Umarım oradan da 3 puanla döneriz ve güzel başlangıç yaparız kupaya.

Ersin de Rıdvan da Ege de Devrim de genç kardeşlerim, çok iyi performans gösterdiler. Ersin ve Rıdvan devamlı oynayıp katkı sağlıyorlar. Bugün de iyi oynadılar. Biz takım olarak iyi oynadık aslında. İçeride de aynı şeyleri dile getirdik. Biz devam edeceğiz. Hocamızın şans verdiği anlarda yüzde yüzümüzü vereceğiz."

ERSİN: ŞAMPİYONLUK SENESİNDEN ALIŞKINIM

"Kazandığımız için mutluyuz. 6 maçtır kaybetmiyoruz ama öne geçtiğimiz maçlarda skoru tutamadık. Kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım. Bu da o maçlardan biri olur ve devamı gelir inşallah. Fenerbahçe maçı sonrası araya gireceğiz. Daha iyi bir Beşiktaş izletmek istiyoruz.

Bugün iyi mücadele ettik. Demir Ege, Kartal, Orkun üçlüsü inanılmaz destek oldular defansa. Geriden pasla çıkmaya çalıştık. İlerideki oyuncular kısa olduğu için pasla çıkmaya çalıştık. Herkes elinden geleni yaptı. Skordan mutluyuz. Daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz.

Geçen haftaki skor, tuttuğum topları birazcık arka planda bıraktık. Biz Beşiktaş'ız. Çok pozisyon vermiyoruz, verirsek de tehlikeli oluyor. Şampiyonluk senesinden alışkınım, az ve öz toplar gelmesine. 90 dakika saha içinde kalmaya çalıştım. Son dakikalarda kurtardığım topla galibiyete katkı sağladıysam ne mutlu bana.

Devrim harika girdi oyuna. Rıdvan, Demir Ege, Kartal devamlı kadroda oynayan oyuncular. Genç kategoriden çıktık. Bizler altyapıdan çıkan ve hayallerimize kavuştuğumuz için buradayız."

RASHICA: FORVETE ALIŞKINIM

"3 puanı aldığımız için mutluyum. Reaksiyonu göstermemiz önemliydi. Mükemmel oynamamış olsak da hücum oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman hatalar oluyor. Daha çok gol atsak daha iyi olur. Taraftarımıza mücadele ettiğimizi, geliştiğimizi göstermek istedik.

Ben aslında forvet oynamaya alışkınım. Türkiye'de sağ kanat oynadım. Kariyerimde daha önce sol kanat, sol içi ve santrfor oynadım. Benim için daha iyiydi forvet oynamak, arkaya koşular atabildim. Takım arkadaşlarım da beni bu pozisyonlarda topla buluşturmaya çalıştı. Golü de böyle bulduk. Ben oynadığım her pozisyonda takımım için elimden gelenin en iyisini yaparım."