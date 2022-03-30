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Rashford'a ırkçı mesajlar atan Justin Lee Price'a hapis cezası!

#Marcus Rasford#EURO 2020#Justin Lee Price
Rashforda ırkçı mesajlar atan Justin Lee Pricea hapis cezası

EURO 2020 finalinde İtalya'ya penaltılarda kaybeden İngiltere'de penaltı kaçıran oyunculardan olan Marcus Rasford'a sosyal medya üzerinden ırkçı saldırıda bulunan 19 yaşındaki Justin Lee Price'a 6 haftalık hapis cezası verildi.

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EURO 2020 finalinde İtalya'ya penaltılar sonucu kaybeden İngiltere'de Bukayo Saka ve Jadon Sancho ile birlikte penaltı kaçıran Marcus Rashford'a Twitter'dan ırkçı ifadeler kullanan 19 yaşındaki Justin Lee Price 6 haftalık hapis cezasına çarptırıldı.

"KİMLİĞİM SEBEBİYLE ASLA ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

İtalya maçında penaltılar kaçıran ve ırkçı saldırılara maruz kalan Rashford, oyunuyla ve penaltı kaçırmasıyla ilgili eleştiriye açık olduğunu söylemiş ancak; "Kökenim ve kimliğim sebebiyle kimseden asla özür dilemeyeceğim" demişti.

İngiltere Futbol Federasyonu, oyuncularına ırkçı saldırıda bulunanlar hakkında yasal başvuruların yapıldığını duyurmuştu.

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#Marcus Rasford#EURO 2020#Justin Lee Price

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