Rashford'a ırkçı mesajlar atan Justin Lee Price'a hapis cezası!

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EURO 2020 finalinde İtalya'ya penaltılar sonucu kaybeden İngiltere'de Bukayo Saka ve Jadon Sancho ile birlikte penaltı kaçıran Marcus Rashford'a Twitter'dan ırkçı ifadeler kullanan 19 yaşındaki Justin Lee Price 6 haftalık hapis cezasına çarptırıldı.

"KİMLİĞİM SEBEBİYLE ASLA ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

İtalya maçında penaltılar kaçıran ve ırkçı saldırılara maruz kalan Rashford, oyunuyla ve penaltı kaçırmasıyla ilgili eleştiriye açık olduğunu söylemiş ancak; "Kökenim ve kimliğim sebebiyle kimseden asla özür dilemeyeceğim" demişti.

İngiltere Futbol Federasyonu, oyuncularına ırkçı saldırıda bulunanlar hakkında yasal başvuruların yapıldığını duyurmuştu.