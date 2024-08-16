Rapid Wien'den Trabzonspor kalesine 34 şut! Uğurcan Çakır farkı önledi

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Trabzonspor'un Rapid Wien karşısında yaşadığı hayal kırıklığında savunma ve orta sahada yapılan hatalar önemli rol oynadı. Bu iki bölge de forma giyen bordo mavili oyuncular beklentilerin çok altında kaldı.

1-0 kazandığı Trabzon’daki ilk maçta tam 19 şut atan Rapid, bunların 4’ünde isabet sağlamıştı. Avusturya ekibi, dünkü rövanşta da 10’u isabetli 18 şut attı. İki maçta toplam 14 şutta isabet sağlayan Rapid Wien’in 3 gol atmasında kaleci Uğurcan Çakır’ın başarılı performansı önemli rol oynadı. Tecrübeli file bekçisi iki karşılaş mada 11 kurtarışa imza attı.