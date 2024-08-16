×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Rapid Wien'den Trabzonspor kalesine 34 şut! Uğurcan Çakır farkı önledi

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Rapid Wien#Uğurcan Çakır
Rapid Wienden Trabzonspor kalesine 34 şut Uğurcan Çakır farkı önledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 07:00

Trabzonspor'u iki maçta toplam 3-0'lık skorla eleyen Rapid Wien, iki maçta temsilcimizin kalesine şut yağdırdı.

Haberin Devamı

Trabzonspor'un Rapid Wien karşısında yaşadığı hayal kırıklığında savunma ve orta sahada yapılan hatalar önemli rol oynadı. Bu iki bölge de forma giyen bordo mavili oyuncular beklentilerin çok altında kaldı. 

1-0 kazandığı Trabzon’daki ilk maçta tam 19 şut atan Rapid, bunların 4’ünde isabet sağlamıştı. Avusturya ekibi, dünkü rövanşta da 10’u isabetli 18 şut attı. İki maçta toplam 14 şutta isabet sağlayan Rapid Wien’in 3 gol atmasında kaleci Uğurcan Çakır’ın başarılı performansı önemli rol oynadı. Tecrübeli file bekçisi iki karşılaş mada 11 kurtarışa imza attı.

Gözden KaçmasınAbdullah Avcı: Telefon numaramı yaymışlar Lütfen beni ve ailemi rahat bıraksınlarAbdullah Avcı: Telefon numaramı yaymışlar! Lütfen beni ve ailemi rahat bıraksınlarHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Rapid Wien#Uğurcan Çakır

BAKMADAN GEÇME!