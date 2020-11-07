Rapid Wien - Salzburg maçı hangi kanalda?

Avusturya Futbol Ligi Tipico Bundesliga takımlarından Rapid Wien ve Red Bull Salzburg’un 8 Kasım Pazar günü oynayacağı derbi nefes kesecek.

Ligde 6 hafta geride kalırken, Red Bull Salzburg 6 maçını da kazanarak 18 puanla namağlup liderliğini sürdürüyor. Şu ana kadar 5 galibiyeti bulunan Rapid Wien ise 16 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Milli futbolcu Yusuf Demir’in takımı Rapid Wien’in lider Red Bull Salzburg’a karşı oynayacağı derbiyi Vodafone TV kullanıcıları hiçbir ek ücret ödemeden izleyebilecek.