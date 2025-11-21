×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Raphael Varane'den Mourinho açıklaması! 'Bu adam için canımı veririm'

Güncelleme Tarihi:

#Raphael Varane#Jose Mourinho#Real Madrid
Raphael Varaneden Mourinho açıklaması Bu adam için canımı veririm
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 14:24

Raphael Varane, Real Madrid'e transfer olmadan önce Jose Mourinho ile yaptığı görüşmeyi İspanyol basınına anlattı.

Haberin Devamı

Raphael Varane, AS'a açıklamalarda bulundu.

Fransız eski stoper, Real Madrid'e transfer olduğu dönemde dönemin teknik direktörü Mourinho ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Varane'nin açıklaması şu şekilde:

Raphael Varaneden Mourinho açıklaması Bu adam için canımı veririm

Transferden önce Mourinho ile de konuştunuz mu?

"Telefonla değil, ama imzalamadan önce Madrid'e gittim ve onunla şahsen konuştum. Beni gerçekten istediğini bilmem gerekiyordu."

Gözden KaçmasınKarembeu ile Nedvedden Arda Güler ve Kenan Yıldız yorumu: FantastikKarembeu ile Nedved'den Arda Güler ve Kenan Yıldız yorumu: 'Fantastik'Haberi görüntüle

Konuşma nasıldı?

"Mourinho çok karizmatik biridir. Oradan 'bu adam için canımı veririm' diyerek çıktım."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Raphael Varane#Jose Mourinho#Real Madrid

BAKMADAN GEÇME!