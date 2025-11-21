Raphael Varane'den Mourinho açıklaması! 'Bu adam için canımı veririm'

Haberin Devamı

Raphael Varane, AS'a açıklamalarda bulundu.

Fransız eski stoper, Real Madrid'e transfer olduğu dönemde dönemin teknik direktörü Mourinho ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Varane'nin açıklaması şu şekilde:

Transferden önce Mourinho ile de konuştunuz mu?

"Telefonla değil, ama imzalamadan önce Madrid'e gittim ve onunla şahsen konuştum. Beni gerçekten istediğini bilmem gerekiyordu."

Konuşma nasıldı?

"Mourinho çok karizmatik biridir. Oradan 'bu adam için canımı veririm' diyerek çıktım."