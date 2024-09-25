Raphael Varane'dan sürpriz karar! 31 yaşında futbolu bıraktı

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Raphael Varane bu yaz transfer döneminin başında bedelsiz olarak Manchester United’dan İtalya Serie A ekibi Como’ya transfer olmuştu.

Tecrübeli oyuncu sakatlığı sebebiyle Como’nun Serie A listesinden çıkartılırken Fransız basını Varane hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

FUTBOLU BIRAKTI

Raphael Varane sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını açıkladı.

Henüz 31 yaşında olan Fransız futbolcunun profesyonel kariyerine son vermesinin sebebinin ise oyuncunun kronik diz sakatlığı olduğu öne sürüldü.

COMO İLE SADECE BİR MAÇA ÇIKTI

Varane, bu sezon Como ile birlikte sadece bir maça çıktı. Takımının Sampdoria’ya penaltılar sonucunda elendiği İtalya Kupası’nın birinci tur maçında 23 dakika süre alan yıldız futbolcu, geriye kalan hiçbir maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

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Como yönetimi oyuncuyu Serie A listesinin dışında bırakırken, takımın teknik direktörü Cesc Fabregas’da Varane’dan uzun bir süre boyunca yararlanamayacaklarını açıklamıştı.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ SAKATLIKLARIN GÖLGESİNDE GEÇMİŞTİ

14 Ağustos 2021 tarihinde 40 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid’den Manchester United’a transfer olan Raphael Varane’ın İngiltere macerası sakatlıkların gölgesinde geçmişti.

Tam 3 sezon boyunca Kırmızı Şeytanlar’ın formasını terleten Raphael Varane, 39 maçta sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakmıştı.

DÜNYA KUPASI’NI KAZANDI

Futbolu bırakmaya hazırlanan Raphael Varane, 2018’de ülkesi Fransa ile birlikte FIFA Dünya Kupası’nı kazanmıştı. 2011’den 2021’e kadar tam 10 sezon boyunca İspanyol ekibi Real Madrid’de forma giyen tecrübeli oyuncu, İspanyol ekibiyle birlikte tam 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanma sevinci yaşamıştı.

KARİYERİ BOYUNCA 327 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Lille, Real Madrid ve Manchester United gibi takımlar bulunan Raphael Varane, bu külüplerle birlikte tam 327 maça çıktı. Fransız futbolcu bu maçlarda takımlarına 12 gol – 6 asistlik katkı sağladı. Fransa Milli Takımı’nın formasını 93 maçta terleten tecrübeli oyuncu, ülkesine 5 gol – 1 asistlik katkı sağladı.