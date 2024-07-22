×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Raphael Varane'dan sürpriz anlaşma! Yeni takımı şaşırttı...

Güncelleme Tarihi:

#Raphael Varane#TRANSFER#Manchester United
Raphael Varanedan sürpriz anlaşma Yeni takımı şaşırttı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 10:29

Manchester United'dan ayrılan ve bonservisini eline alan Raphael Varane'ın yeni adresi belli oldu.

Haberin Devamı

Avrupa futbolunda takımlar hazırlıklarını sürdürürken, dikkat çeken transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

3 sezondur İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Raphael Varane, sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkmıştı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir için kura günü Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Liginde muhtemel rakipler belli oluyorFenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir için kura günü! Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi'nde muhtemel rakipler belli oluyorHaberi Görüntüle

Bonservisi elinde olan Fransız futbolcu, Serie A'nın yeni ekibi Como 1907 ile anlaşmaya vardı.

21 yıllık hasretini geçtiğimiz sezonla birlikte sonlandıran Como 1907, Serie A’ya yükselmiş ve transfer piyasasına hareketli bir giriş yapmıştı.

Alberto Moreno ve Andrea Belotti gibi isimleri kadrosuna katan Como 1907, Raphael Varane ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Çizme ekibinin kısa süre içerisinde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 32 resmi maça çıkan Varane, 1 gol kaydetti ve 2211 dakika sahada kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Raphael Varane#TRANSFER#Manchester United

BAKMADAN GEÇME!