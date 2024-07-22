Raphael Varane'dan sürpriz anlaşma! Yeni takımı şaşırttı...

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Avrupa futbolunda takımlar hazırlıklarını sürdürürken, dikkat çeken transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

3 sezondur İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Raphael Varane, sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkmıştı.

Bonservisi elinde olan Fransız futbolcu, Serie A'nın yeni ekibi Como 1907 ile anlaşmaya vardı.

21 yıllık hasretini geçtiğimiz sezonla birlikte sonlandıran Como 1907, Serie A’ya yükselmiş ve transfer piyasasına hareketli bir giriş yapmıştı.

Alberto Moreno ve Andrea Belotti gibi isimleri kadrosuna katan Como 1907, Raphael Varane ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Çizme ekibinin kısa süre içerisinde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 32 resmi maça çıkan Varane, 1 gol kaydetti ve 2211 dakika sahada kaldı.