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GeriFutbol Rangers'tan "ligler şu anki haliyle tescil edilsin" kararına tepki!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 11:00,Son Güncelleme:/

Rangers'tan "ligler şu anki haliyle tescil edilsin" kararına tepki!

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Rangers'tan "ligler şu anki haliyle tescil edilsin" kararına tepki!
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İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers, liglerin şu anki haliyle tescil edilmesi yönünde alınacak bir karara karşı olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, İskoçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin iptal edilip edilmemesine ilişkin oylama yapılacağı hatırlatıldı.

İptal kararı çıkması halinde bazı kulüplerin "haksız şekilde" küme düşeceği ve bu durumun "nefret uyandırıcı" olduğu savunulan açıklamada, "Rangers, maçların tamamı oynandığında sezonun tamamlanmış sayılacağına inanmaktadır. Mevcut kurallarda radikal değişiklikler yapılmasına en güçlü şekilde karşı çıkılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Rangers, Premiership'te 67 puanla ikinci sırada yer alırken, ligin iptali ve tescili halinde 80 puanlı lider Celtic şampiyon ilan edilecek.

 

Rangerstan ligler şu anki haliyle tescil edilsin kararına tepki

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