Rangers'ta Barry Ferguson'dan Jose Mourinho'nun 'Bitmedi' sözlerine yanıt!

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Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

İşte Ferguson'ın açıklamaları;

Fenerbahçe'ye karşı tur atlama konusunda umutluyum. Elimizde büyük bir fırsat var, yarın bunu kullanmamız lazım. Çeyrek final için hazırız! Fenerbahçe de çok istekli olacaktır. Fenerbahçe çok iyi bir takım ama biz kendi oyunumuzla sahada olacağız. Rangers için önemli bir maç, heyecanlıyım ve oyuncularım da heyecanlı olacak.

BU İŞ BİTMEDİ

Fenerbahçe büyük bir kulüp ve onlar da çeyrek final için mücadele edecek. Çok iyi hazırlandık. Henüz ilk yarıyı oynadık, bu iş daha bitmedi. Yarın akşam bu işi bitirmek istiyoruz. Bu maç için tüm kadroma güveniyorum.

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Oyuncularıma şunu söyleyebilirim; sahaya çıksınlar ve oyundan keyif alsınlar. Soyunma odasında odaklansınlar, müzik açsınlar. Onlara söylediğim bu. Odaklandıkları sürece, sonuç alabilirler. Maçtan sonra da bunu söyledim. Rövanşın da zor olacağını belirttim.

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CONNOR BORRON: İŞİMİZİ CİDDİYETLE YAPMALIYIZ

Rangers oyuncularından Connor Barron, ilk maçtaki skora bakmadan işlerini ciddiye almaları gerektiğini dile getirdi.

Teknik direktörlerinin istediklerini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını belirten Barron, "Hepimiz aynı gemideyiz. Benim için çok güzel bir dönüş oldu sakatlığın ardından. Bu süreçte oyunumun çeşitli taraflarını geliştirmeye çalıştım. Geçen hafta mükemmel performans sergiledik ama iş henüz bitmedi. Yapacak çok şeyimiz var. Fenerbahçe mutlaka dönmek isteyecektir. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Öz güvenlerinin yerinde olduğunun altını çizen orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"Her maça ayrı bakmalısınız. Bu turu atlamak istiyorsanız işinizi ciddiyetle yapmalısınız. Odaklanmamız gereken tek şey yarınki maç. Avrupa'da çok üst düzey oyuncularla karşılaşırsınız, yarın da böyle olacak. Tek hedef o maçı kazanıp bir üst tura yükselmektir. Hocamız geçmişte üst düzey bir oyuncuydu. Takımı geliştirmek için elinden geleni yapıyor. Tüm teknik heyet şu ana kadar çok iyiydi. Maçla ilgili net mesajlar verdiler bizlere. Takım olarak hareket etmeliyiz. Önümüzdeki bu yolda taşlar da oldu. Her maçı olduğu gibi göğüslemeliyiz. Bir oyuncu olarak kendinizi göstermek istiyorsanız Avrupa bunun için iyi bir imkan. Yarın akşam önemli bir işimiz var ve o işimizi tamamlamamız gerekiyor."

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