Rangers'ın Fenerbahçe galibiyeti Ada'da gündem oldu: 'Çaylak Ferguson, usta Mourinho'yu şaşkına çevirdi!'

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Fenerbahçe, dün akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 yenilerek turu zora soktu.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

FENERBAHÇE'YE TUR İÇİN 3 FARK LAZIM

Kadıköy'de ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'ye tur için deplasmanda 3 farklı galibiyet gerekiyor. Kanarya iki farklı kazanırsa maç uzatmaya gidecek. Her türlü beraberlik ve tek farklı yenilgi ise İskoç ekibine yarayacak.

ADA, RANGERS'IN GALİBİYETİNİ KONUŞUYOR

Rangers'ın Fenerbahçe deplasmanındaki sürpriz galibiyeti Ada basınında manşetleri süsledi. İşte maçın ardından Ada basınında yer alan haberler:

BBC (İNGİLTERE) : Acımasız Rangers, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini Avrupa Ligi'nde şaşkına çevirdi. Rangers'ın ilk golüne imza atan, ikinci golünde asist yapan, iki golü iptal edilen Cyriel Dessers, şaşkın rakibi karşısında ringin etrafında dans eden bir boksörü anımsattı.

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SKY SPORTS (İNGİLTERE) : Cyriel Dessers, Rangers'ın Fenerbahçe'yi şaşkına çevirmesinde başrol oynadı. Avrupa Ligi, kasvetli bir sezonda bir kez daha Rangers'ın sığınağı olduğunu kanıtladı.

THE GUARDIAN (İNGİLTERE) : Geçtiğimiz Cumartesi evinde lig altıncısı Motherwell'e yenilen Rangers, geçici teknik direktörüyle İstanbul'da tarihi bir zafere imza atarak Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin 18 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

THE SCOTTISH SUN (İSKOÇYA) : Rangers'ın yeni patronu Barry Ferguson, tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho'yu şaşkına çevirdi.

DAILY RECORD (İSKOÇYA) : İstanbul'da çaylak teknik direktör Barry Ferguson'un muhteşem bir ilk maç zaferinin tadını çıkardığı inanılmaz bir gece yaşandı. Cerny iki gole imza attı, Dessers VAR dramasına atlandı ve Ferguson, usta Mourinho'ya darbe indirdi.

THE HERALD (İSKOÇYA) : Dessers ve Cerny, Fenerbahçe'yi şaşkına çevirdi. 'Açık Maviler' Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sine karşı İstanbul'da olağanüstü bir galibiyet aldı. Rangers mutluluğu yine Avrupa Ligi'nde buldu.