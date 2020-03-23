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GeriFutbol Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'dan "evde kal" çağrısı
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Futbol
Haber Giriş: 23.03.2020 - 17:08,Son Güncelleme:/

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'dan "evde kal" çağrısı

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Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'dan "evde kal" çağrısı
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Liverpool'un efsane oyuncusu ve İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı.

Instagram hesabından paylaşım yapan İngiliz teknik adam, "Lütfen evde kalın ve sağlık çalışanlarına yardım edin. Kilit işlerde çalışanlara verebileceğimiz en büyük destek evde kalmak olacak. Böylece harika işler çıkamaya devam edebilecekler." ifadelerini kullandı.

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrarddan evde kal çağrısı

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