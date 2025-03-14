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Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson, Fenerbahçe maçının ardından itiraf etti: 'Penaltılara oyuncular karar verdi!'

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Rangers#Fenerbahçe
Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson, Fenerbahçe maçının ardından itiraf etti: Penaltılara oyuncular karar verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 03:26

Glasgow Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson, Fenerbahçe'yi eleyip çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi seri penaltı vuruşlarının ardından eleyen Rangers'da teknik direktör Barry Ferguson, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Barry Ferguson'un açıklamaları;

"KARAKTERLERİNİ FAZLASIYLA GÖSTERDİLER"

"Gerçekten sinir bozucuydu. Maça dönüp baktığımda, kenardan o kadar içine giriyorsunuz ki bazı pozisyonlarda daha iyi yapabileceğimiz birkaç şey olduğunu düşünüyorum. Bu gece karakterlerini fazlasıyla gösterdiler ve bunu ileriye dönük olarak da yapmamız gerekiyor. Genel olarak çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyum. Bence eksik olan en önemli şey karakterdi. Oyuncuların yaptığı şey ise dinlemek. Hâlâ üzerinde çalışmamız gereken çok şey var ama bu gece sahada gördüğünüz, benim takımlarımın temelini oluşturan şeydi. Gerçekten iyi takımlara karşı oynadığınızda, belirli anlarda sizi zor duruma sokacaklardır ve onlara zaman zaman topa sahip olma fırsatını vermeniz gerekir. Oyuncularımla gurur duyuyorum ve kulüp adına çok mutluyum."

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"PENALTILARA OYUNCULARIM KARAR VERDİ"

"Oyunun son bölümündeki performanslarından çok memnun kaldım ve penaltılara gidildiğinde Jack adına mutluydum. Kalitesini gösterdi. Taraftarlar bu anları çok seviyor, bu geceler gerçekten özel. Onların oyuncuların arkasında durduğunu görmek harikaydı. Bu kulübün ne anlama geldiğini anlamaları gerekiyor. Her zaman iyi oynayamazsınız ama taraftarların en büyük beklentisi mücadele etmektir. Ben asla penaltı çalıştırmam. Oyunculara 'Siz karar verin, penaltıları kimin kullanacağına ben karar vermeyeceğim' dedim. Onların iyi oyuncular olduğunu biliyorum ama Rangers'ta iyi oyuncu olmaktan fazlası gerekir, bunu onlara öğretmeye çalışıyoruz. Bu gece onlar için büyük bir testti ve bu testi geçtiklerini düşünüyorum. 2-0 geriye düştüğünüzde pes etmek kolaydır ama onlar asla vazgeçmedi."

 

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#UEFA Avrupa Ligi#Rangers#Fenerbahçe

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