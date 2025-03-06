Rangers taraftarı trafik kazasında hayatını kaybetti! Kazanın detayları ortaya çıktı

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Beşiktaş'ta bugün oynanacak Fenerbahçe- Glasgow Rangers maçı için Türkiye’ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter'a, yolun karşısına geçeceği sırada önce bir araç çarptı daha sonra da başka bir araç üstünden geçti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Potter’ın otele dönerken ATM’den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İki sürücü de gözaltına alındı.

RANGERS DA AÇIKLADI

Rangers da kulüpten yaptığı açıklamayla İstanbul'a gelen bir taraftarının trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir taraftarımızın vefatını öğrenmiş olmaktan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz.

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Kulüpteki herkesin düşünceleri bu inanılmaz zor zamanda ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte.

Bu trajik olayla ilgili olarak hem Türk hem de İngiliz yetkililerle sürekli temas halindeyiz.