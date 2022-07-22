Rangers Rıdvan Yılmaz'ı istedi, gözler artık Beşiktaş'ta!

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Beşiktaş'ta Eintracht Frankfurt’a gitmesine kesin gözle bakılırken transferi son anda yatan Rıdvan Yılmaz bu kez Glasgow Rangers’ın markajında. Frankfurt, Kostic’i Inter’e satıp Beşiktaş ile her konuda anlaştığı Rıdvan’ı renklerine katmayı planlarken bu operasyonunun gerçekleşmemesi sonrası Rıdvan’ı alamamıştı.

GİTMEK İSTİYOR

Şimdi ise İskoç ekibi takımdan ayrılan Calvin Bassey’nin boşluğunu Beşiktaşlı futbolcu ile doldurmakta kararlı. Glasgow Rangers bu transferde Kartal’a 6 milyon Euro ile birlikte sonraki satıştan yüzde 20 oranında bir pay teklif ettiği öğrenildi. Rıdvan’ın kariyerine Avrupa’da devam etmek istemesi de milli oyuncuya kulüpten izin çıkma ihtimalini arttırıyor

KAZANCI 'DESTEK OLURUZ' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da teklif gelmesi durumunda destek olacaklarını açıklamıştı

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KANADA TAKVİYE ARANIYOR

Yeni sezon öncesinde savunmayı Saiss ve Emrecan hücum hattını da Mukela, Werghost ve Cenk Tosun ile takviye eden Beşiktaş bir yandan kanat transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael sezon sonuna kadar 2 kulvarda mücadele edeceklerini belirtirerek kanatlara takviye istemesinin ardından siyah beyazlılar harekete geçti. Gündemdeki isimlerin Young Boys’un kanat oyuncusu Christian Fassnach ve şu an sözleşmesi elinde bulunan Lus Castaignos olduğu öğrenildi.