Rangers kalecisi Butland damga vurdu! Kadıköy'de birçok ilk yaşandı

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Temsilcimiz Fenerbahçe ile İskoç ekibi Rangers, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıda birçok pozisyondan yararlanamazken kalesinde 2 gol gördü. Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sonrası oyuna giren Alexander Djiku, 30. dakikada Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydetti. Mücadelenin ikinci yarısında teknik heyetin hamlelerine rağmen kalesinde tehlikeler yaşayan sarı - lacivertliler, 81'de Vaclav Cerny'nin golüne engel olamadı.

Böylelikle Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Rangers 3-1 kazanırken, sarı - lacivertliler tur şansını 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak maça bıraktı.

Öte yandan bu sonuçla birlikte Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Kadıköy'de birçok ilki yaşamış oldu.

DJIKU BU SEZON İLK KEZ SAHNEDE

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Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Alexander Djiku, 16. dakikada sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna girdi ve 30. dakikada köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ganalı futbolcu bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Bu müsabaka öncesi Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, Rangers mağlubiyetiyle seriye son verdi. Sarı - lacivertliler, son mağlubiyetini 11 Kasım'da yine iç sahada oynanan Athletic Bilbao mücadelesinde yaşamıştı.

2025 YILINDA İLK MAĞLUBİYET

Yeni yıla birçok problemi çözerek giren Fenerbahçe, 2025 takvim yılında ilk kez yenildi. Sarı - lacivertliler bu periyotta, çıktığı 15 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

BİR İSKOÇ TAKIMI KARŞISINDA İLK KEZ

İskoç takımlarına karşı oynadığı dört maçı da kaybetmeyen Fenerbahçe, ilk kez bir İskoç takımına mağlup oldu. Bu maça kadar Celtic'i ile 2 beraberlik yaşayan sarı - lacivertliler, Rangers'a karşı da 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti.

BUTLAND GECEYE DAMGASINI VURDU

Öte yandan yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vuran Rangers'ın İngiliz file bekçisi Butland, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde en çok kurtarış yaptığı maçlardan birini oynadı. Daha önce Nice ile oynanan karşılaşmada 6 kurtarışa imza atan 31 yaşındaki kaleci, bugün Fenerbahçe karşısında da 6 kurtarış yaparak ön plana çıktı.

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