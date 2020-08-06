Rangers imkansızın peşinde Leverkusen'e konuk oluyor! Öne çıkan iddaa tahmini...

Bu bir ilandır

LEVERKUSEN

- İlk maçı Ibrox'ta 3-1 kazanan Leverkusen, rövanş öncesi ciddi bir skor avantajına sahip ancak son lig maçlarını 24 Haziran'da oynadılar, son resmi maçlarına ise 4 Temmuz'da çıktılar.

- Sol bek Wendell, sağ bek Mitchell Weiser ve orta alandan Kerem Demirbay cezalı. Sol açık Paulinho sakat ve UEFA'ya verilen listeden çıkartıldı, yerine Florian Wirtz dahil edildi.

- Transfer pazarının en gözde ismi Kai Havertz, ilk maçtaki skor düşünülüp ilk 11'de başlamayabilir...

RANGERS

- İskoçya'da yeni sezon başladı ve Rangers, Aberdeen deplasmanında Ryan Kent'in golüyle 1-0 kazanarak yeni sezona "Merhaba!" dedi.

- Orta alandan Glen Kamara cezalı, Steven Davis'in durumu maç saati netleşecek. Savunmadan Nikola Katic sakat, yeni transfer Leon Balogun da statü gereği yok.

- Savunmanın ortasında "Goldson & Edmundson" başlayacak. Orta üçlüde ise Ryan Jack ve Joe Aribo'nun yanında Scott Arfield izleyeceğiz.

- Hücum hattının merkezinde Alfredo Morelos, kanatlarda ise Ianis Hagi ile Ryan Kent olacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Leverkusen son 5 maçının sadece 2'sini kazanabildi. (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Rangers, hazırlık maçları da dahil olmak üzere son 5 maçının tamamını kazandı!

- Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne geçiş yapan Leverkusen, 3 maçta 13.3 şut ortalaması ile oynarken, Rangers ise 9 maçta 10.8 şut ortalaması yakaladı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Leverkusen Kazanır" oldu!

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Rangers kaptanı serbest vuruştan Celtic'i avlıyor! İzleyelim...