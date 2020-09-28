MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRangers - Galatasaray maçını Andris Treimanis yönetecek!
GeriFutbol Rangers - Galatasaray maçını Andris Treimanis yönetecek!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

Rangers - Galatasaray maçını Andris Treimanis yönetecek!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rangers - Galatasaray maçını Andris Treimanis yönetecek!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacağı maçı Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Treimanis'in yardımcılıklarını
Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

Rangers - Galatasaray maçını Andris Treimanis yönetecek

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle