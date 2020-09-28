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Rangers - Galatasaray maçını Andris Treimanis yönetecek!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacağı maçı Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Treimanis'in yardımcılıklarını
Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.
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