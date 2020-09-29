Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Rangers Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak!

Süper Lig'de Fenerbahçe derbisinde 0-0 berabere kalan Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam ediyor. Glasgow Rangers'e konuk olacak olan sarı kırmızılı temsilcimiz sahada kozlarını paylaşacak. Maçın şifreli olup olmayacağı sporseverler tarafından merak edilirken Rangers - Galatasaray maçının Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacağını duyuruldu. İşte, Rangers Galatasaray karşılaşmasının detaylar.

RANGERS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Play Off karşılaşması kapsamında Galatasaray, Rangers'a konuk olacak. 1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşma, Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın teve2'den yayınlanacağını açıkladı.

Süper Lig'e 2/2 başlayan, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde de önce Neftçi Bakü, arkasından da Hajduk Split'i deviren Galatasaray, gruplara kalmak için play-off turunda Rangers ile eşleşmişti.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacağı maçı Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.