Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Rangers Galatasaray maçı için geri sayım

Rangers Galatasaray maçının hangi kanalda izleneceği ile ilgili araştırmalar hızlandı. Futbolseverler heyecanla Rangers Galatasaray maçını beklemeye başladılar. Öte yandan bugün saat 21:45’ta başlayacak olan karşılaşma ile ilgili Galatasaray teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Terim açıklamasında, ‘Arda'nın testleri negatif çıktı ama ağır bir grip geçiriyor. İyi de durumdaydı ama Babel ya da bir başkasının onun yerini aratmayacağını düşünüyorum. Olsaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok.’ dedi.

RANGERS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Rangers Galatasaray maçı bu akşam oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Play Off karşılaşması kapsamında Galatasaray, Rangers'a konuk olacak. 1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşma, Teve2 kanalından şifresiz olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY'DA FATİH TERİM'DEN RANGERS MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

UEFA Avrupa Ligİ'nde Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Rangers, sadece bir bölgede değil takım olarak çok iyiler. Her hali ve her hattıyla önemli bir takım. Avrupa Ligi değil Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum.

MAÇLARIN TADI TUZU YOK

Muhakkak ki seyircisiz olan maçların tadı tuzu yok. Alışık olmadığımız bir şekilde. Hem Galatasaray'ın seyircisi, hem Rangers'ın seyircisi ateşli ve tutkulu. Eğer normalde böyle düşmüş olsaydı karşılıklı oynayacaktık.

BU MAÇIN FAVORİSİ YOK

Çok daha adil, çekişmeli ve zevkli bir eşleşme olabilirdi. Maalesef biz dışarıda oynuyoruz. Her şeye rağmen psikolojik olarak evde oynamanın avantajı var. Pazar maç oynuyorsunuz, çarşamba 4.5 saatlik bir uçuş yapıyorsunuz. İçeride oynamanın avantajı var. Bu maçın favorisi yok. Tek maçlar her şeye açık. Her iki taraf da tur atlamak için çalışacaklar. O favori, bu favori mantıklı bulmuyorum.

ARDA TURAN OLSAYDI İYİYDİ

Arda'nın testleri negatif çıktı ama ağır bir grip geçiriyor. İyi de durumdaydı ama Babel ya da bir başkasının onun yerini aratmayacağını düşünüyorum. Olsaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok. Sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Tüm oyuncularımıza da güveniyoruz

Bizim için her maç önemli, hele bu ülke puanına tesir edecek bir Avrupa maçıysa, önemi bir kat daha artıyor. Galatasaray bu maçlara alışkın, ben de öyleyim. Buradan çıkarsak, gruptan daha rahat çıkarız. Bu maç, aşağı yukarı bundan sonraki takımların kalitesinde olacak

HAGI'YI GEÇMEK KOLAY DEĞİL

Hagi, 4 yıl benim yanımdaydı. Çok büyük işler yaptı. Oğlu Ianis de çok yetenekli. Türkiye'de doğdu. Çok başarılı bir genç. Babasına yetişir mi bilmiyorum ama ümit ederim babasını geçer. Hagi'ye yetişmek, geçmek kolay değil. Ianis Hagi iyi bir futbolcu, gelişmeye de açık. Çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Daha iyi zamanları olacak. O yetenekleri var

GERRARD ÇOK ÖNEMLİ FUTBOLCUYDU

Gerrard çok önemli bir futbolcuydu. Teknik adamlığa da çok iyi başladı. Oyuna yaklaşımını gördüğümüzde teknik adamlık kariyeri her gün biraz daha yükselecek gibi duruyor.