Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Rangers Galatasaray maçı için geri sayım
Rangers Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Rangers Galatasaray maçının hangi kanalda, ne zaman oynanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Futbolseverler heyecanla maç saatini beklemeye başladılar. UEFA Avrupa Ligi Play Off karşılaşması kapsamında Galatasaray, Rangers'a konuk olacak. Karşılaşma 1 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek ve saat 21.45'te başlayacak. Peki Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar ve Fatih Terim’in açıklamaları
Rangers Galatasaray maçının hangi kanalda izleneceği ile ilgili araştırmalar hızlandı. Futbolseverler heyecanla Rangers Galatasaray maçını beklemeye başladılar. Öte yandan bugün saat 21:45’ta başlayacak olan karşılaşma ile ilgili Galatasaray teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Terim açıklamasında, ‘Arda'nın testleri negatif çıktı ama ağır bir grip geçiriyor. İyi de durumdaydı ama Babel ya da bir başkasının onun yerini aratmayacağını düşünüyorum. Olsaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok.’ dedi.
RANGERS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Rangers Galatasaray maçı bu akşam oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Play Off karşılaşması kapsamında Galatasaray, Rangers'a konuk olacak. 1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşma, Teve2 kanalından şifresiz olarak ekrana gelecek.
GALATASARAY'DA FATİH TERİM'DEN RANGERS MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR
UEFA Avrupa Ligİ'nde Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları;
Rangers, sadece bir bölgede değil takım olarak çok iyiler. Her hali ve her hattıyla önemli bir takım. Avrupa Ligi değil Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum.
MAÇLARIN TADI TUZU YOK
Muhakkak ki seyircisiz olan maçların tadı tuzu yok. Alışık olmadığımız bir şekilde. Hem Galatasaray'ın seyircisi, hem Rangers'ın seyircisi ateşli ve tutkulu. Eğer normalde böyle düşmüş olsaydı karşılıklı oynayacaktık.
BU MAÇIN FAVORİSİ YOK
Çok daha adil, çekişmeli ve zevkli bir eşleşme olabilirdi. Maalesef biz dışarıda oynuyoruz. Her şeye rağmen psikolojik olarak evde oynamanın avantajı var. Pazar maç oynuyorsunuz, çarşamba 4.5 saatlik bir uçuş yapıyorsunuz. İçeride oynamanın avantajı var. Bu maçın favorisi yok. Tek maçlar her şeye açık. Her iki taraf da tur atlamak için çalışacaklar. O favori, bu favori mantıklı bulmuyorum.
ARDA TURAN OLSAYDI İYİYDİ
Arda'nın testleri negatif çıktı ama ağır bir grip geçiriyor. İyi de durumdaydı ama Babel ya da bir başkasının onun yerini aratmayacağını düşünüyorum. Olsaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok. Sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Tüm oyuncularımıza da güveniyoruz
Bizim için her maç önemli, hele bu ülke puanına tesir edecek bir Avrupa maçıysa, önemi bir kat daha artıyor. Galatasaray bu maçlara alışkın, ben de öyleyim. Buradan çıkarsak, gruptan daha rahat çıkarız. Bu maç, aşağı yukarı bundan sonraki takımların kalitesinde olacak
HAGI'YI GEÇMEK KOLAY DEĞİL
Hagi, 4 yıl benim yanımdaydı. Çok büyük işler yaptı. Oğlu Ianis de çok yetenekli. Türkiye'de doğdu. Çok başarılı bir genç. Babasına yetişir mi bilmiyorum ama ümit ederim babasını geçer. Hagi'ye yetişmek, geçmek kolay değil. Ianis Hagi iyi bir futbolcu, gelişmeye de açık. Çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Daha iyi zamanları olacak. O yetenekleri var
GERRARD ÇOK ÖNEMLİ FUTBOLCUYDU
Gerrard çok önemli bir futbolcuydu. Teknik adamlığa da çok iyi başladı. Oyuna yaklaşımını gördüğümüzde teknik adamlık kariyeri her gün biraz daha yükselecek gibi duruyor.
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