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Rangers, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

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#Rangers#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi
Rangers, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 17:24

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Rangers, hazırlıklarını tamamladı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Perşembe akşamı Fenerbahçe'yi konuk edecek İskoçya'nın Rangers ekibi, hazırlıklarını tamamladı.

Glasgow Rangers Tesisleri'nde teknik direktör Barry Ferguson yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların pas yaparak sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Rangers, maç için kampa girdi.

Rangers ile Fenerbahçe 13 Mart Peşembe TSİ 23.00'te Ibrox Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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#Rangers#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi

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