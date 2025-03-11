Rangers - Fenerbahçe maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Perşembe günü Rangers'a konuk olacak.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Ibrox Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Norveçli hakem Espen Eskas'ın düdük çalacağı belirtildi. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Rohit Saggi yapacak.
Mücadelede Pol van Boekel (Hollandalı) VAR, Christian Dingert (Alman) AVAR olarak görev alacak.
BU SEZON GALATASARAY'IN MAÇINI YÖNETMİŞTİ
Espen Eskas, bu sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a evinde 1-0 mağlup olduğu maçı yönetmişti.
Norveçli hakem Fernando Muslera'yı 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışına göndermişti.