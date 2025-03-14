Rangers-Fenerbahçe maçı sonrası İskoç gazeteciden Spor Aren’ya hakem itirafı! ‘Tartışmalı kart çıkardı’

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers’a seri penaltı atışlarında elenmesinin ardından The Sun Scottish’in futbol başyazarı Robert Grieve, görüşlerini Spor Arena ile paylaştı.

İşte o röportaj

Merhaba, tebrikler. Sizce Fenerbahçe neden elendi?

Maçta 2-0 öne geçmek Fenerbahçe’yi harika bir konuma getirdi ancak Rangers’ın savunması dağılmışken bunu değerlendiremediler. Fenerbahçe’nin 3. Golü atma fırsatı vardı ama yeterince şanslı değillerdi. Rangers harika bir oyun sergiledi ve İskoç takımının iki maçta da kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. İstanbul’da olağanüstüydüler bunu unutmamak gerek.

Sizce hakem Rangers lehine karar verdi mi?

Fenerbahçe hakemi suçlayabilir ancak sonuç hakemler yüzünden değildi. Hakemlerin iyi bir gece geçirmediği doğru. Tartışmalı sarı kartlar çıkardılar.

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Fenerbahçe’nin elenmesinde sorumlu kim?

Mourinho’nun, hakemlerin Fenerbahçe’ye karşı art niyetli, onların karşısında bir tavır sergilediğine dair söylemi ve inancı muhtemelen taraftarları tatmin ediyor. Ben komplo teorilerine inanmıyorum.





Rangers’ın hedefi kupayı kazanmak mı?

Rangers bu galibiyetten büyük bir güven duyacaktır ama gerçekçi olmak gerekirse kimse onların sonuna kadar gidip Avrupa Ligi'ni kazanmasını beklemiyor. En azından henüz değil! Bununla birlikte, çeyrek finalde olmayı kesinlikle hak ediyorlar, bu yüzden şu anda her şey mümkün.