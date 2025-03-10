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Rangers Fenerbahçe maçı öncesi Tavernier'den Mourinho itirafı! 'Taktik değiştirecek'

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#Rangers#Tavernier#Fenerbahçe
Rangers Fenerbahçe maçı öncesi Tavernierden Mourinho itirafı Taktik değiştirecek
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 16:14

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında oynayacağı Glasgow Rangers maçı öncesi, İskoç ekibinin yıldızı Tavernier konuştu. 

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Glasgow Rangers’ın yıldız ismi Tavernier konuştu.

Tavernier’in açıklamaları şu şekilde oldu;

"Açıkçası geçen perşembe gecesi gösterdikleri performanstan gurur duyuyorlardı (taraftarlar) ve deplasman için gelen taraftarları takdir ediyoruz. Taraftarlarımızın keyif alacağı ve gurur duyacağı bir performansla oynamamız gerekiyor. Perşembe günü tekrar iyi bir performans sergilememiz ve taraftarlarımızı arkamıza almamız gerekiyor. Ibrox'un ne kadar gürültülü olabileceğini biliyoruz ve bunu bir avantaj olarak kullanmalıyız.

Mourinho’nun taktiği maçtan maça değişiyor. İlk maçtan itibaren avantajlı bir pozisyona girdik ve hafta sonu maçımız yoktu, bu yüzden dinlenme şansımız oldu.

Jose dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri, bu yüzden rövanş maçında farklı taktiklerle karşımıza çıkacağından eminim. Sadece buna hazır olmalı ve iyi bir performans ortaya koymalıyız.

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Rangers Fenerbahçe maçı öncesi Tavernierden Mourinho itirafı Taktik değiştirecek


İstanbul'daki performansımızdan gerçekten çok memnunduk. Lig maçlarımızda da, Avrupa'da olduğu gibi iyi oynamalıyız.

Fenerbahçe maçından çıkıp evimize döndüğümüzde şunu fark ettik, beş veya altı gol önde olabilirdik. Performanstan ve sonuçtan memnunuz ama henüz yolun yarısındayız.

Fenerbahçe çok fazla topa sahip oldu ve topa sahip olma oranı çok yüksekti. Biz de her Avrupa maçımızda olduğu gibi, ilk maçta da çok sert oynadık.

Ferguson bize ‘Kesinlikle tur bitmedi’ dedi. Ibrox'taki maçta durumu 0-0 olarak değerlendireceğiz."

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