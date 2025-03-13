Rangers Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Rangers - Fenerbahçe maçı, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında zorlu bir mücadeleye tanık edecek. İlk maçı Kadıköy'de 3-1 kaybeden Fenerbahçe, zorlu bir geri dönüş mücadelesi için Ibrox Park'ta sahaya çıkacak. Kariyerinde birçok kez İskoç takımları ile karşılaşan Fenerbahçe, İskoçyalı rakiplerine karşı sadece bir yenilgi aldı. Peki, Rangers Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

RANGERS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesi kapsamında Rangers ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 23.00'te TRT 1 ekranlarında olacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

F.Bahçe'nin Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselebilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Temsilcimiz, Rangers’ı iki farklı skorla mağlup ederse karşılaşma uzatmalara gidecek.

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Artık deplasmanda atılan gol avantajı olmadığından iki farklı galibiyetteki gol sayılarının bir önemi olmayacak. Burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları kazananı belirleyecek. İskoç ekibi ise her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet halinde tur atlayan taraf olacak.

EVİNDE KAYBEDİP SON TURLAYAN KARTAL

Fenerbahçe bugün hem tur atlamak hem de Türk futbol tarihine geçmek istiyor. Zira Türk takımları, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını iç sahada 2+ farkla kaybettiği 19 çift ayaklı eleme turunun hiçbirinde yoluna devam edemedi. İlk maçı evinde mağlup tamamlayıp tur atlamayı başaran son Türk takımı, Eylül 2005’te Malmö’yü UEFA Kupası’ndan eleyen Beşiktaş... Ayrıca Galatasaray ve Trabzonspor da sahalarında yenildikleri maçların ardından deplasmanda tur atlayabildi.

MUHTEMEL 11'LER

RANGERS 12'DE 12 YAPTI

Sarı lacivertli ekip, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını kaybettiği 34 çift ayaklı eleme turunun 33’ünde yoluna devam etmeyi başaramadı. Kanarya bugün tur atlayarak 1998’den bu yana ikinci kez bunu başarmaya çalışacak. Ancak temsilcimizin işi çok zor olacak. Tecrübeli İskoç ekibi Rangers, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını deplasmanda kazandığı 12 eleme turunun tamamında yoluna devam etti. İskoçya deplasmanına gelen son 2 Türk takımı (G.Saray ve Başakşehir) burada kazanmayı başardı.

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MOURİNHO'DAN ÖZ ELEŞTİRİ

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 3-1'in rövanşında Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

Bir hafta geçirdik ve herkesin kendine göre çıkardığı sonuçlar vardı. Bu seviyede yapacağınız hatalar, maçlara veya turun kaybına neden olur Ancak hala tur kapısı açık. Dezavantajlıyız, ilk maçı kaybettik. Öz güvenimize zarar verecek bir şey düşünmek istemiyorum. Bir 90 dakika daha var.

BÖYLE BİR TAKIMA HATA YAPMAMALISINIZ

Takım 18 maçtır iyi sonuçlar alıyor, Rangers'a karşı oynayan takım biz değildik! Sadece bu maçı düşünüyoruz, başka bir şey düşünmüyoruz! Arkasında Samsunspor ile zor maça çıkacağız. Ligde şampiyon olmanın öneminin farkındayız ama yarın hatalarımızı tekrarlamamalıyız. Rangers hata yapmamızı bekleyecek kontra arayacak. Böyle bir takıma hata yapmamalısınız.

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TARAFTAR KABUL ETMEZ

Ibrox ikonik bir stadyum ve savunmaya dayalı bir oyunu taraftar kabul etmez! Hazırız, Rangers yine hata yapmamızı bekleyecek. Sabırlı mı olmalıyız, bilmiyorum! Atak mı olmalıyız? Defans blokları için çalıştık, umarım sonuna kadar götürürüz. Geleceğiz ve elimizden geleni yapacağız.

RANGERS HAK ETTİ

İlk maç sonucu beni kırmadı! 'İntikam' duygusu içerisinde değilim! Bizim daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hatalar yaptık, Rangers bunları iyi kullandı. Birlikte savaştılar ve hak ettiler. İçimde kötü bir duygu, hayal kırıklığı gibi şeyler yok. Pazar günü de önemli maçımız var. Şu an Rangers'ı düşünüyorum, bir şansımız var.

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TURU GEÇEBİLİRİZ

Avrupa'da 200 maçım var. Ancak kendi sahamda 2 farklı kaybettiğimi hatırlamıyorum! Rövanş nasıl olur, bilmiyorum. Yarın işimizi yaparsak, turu geçme şansımız var. İstanbul'da çok zor bir maç oynadık ama bizden çok farklı takım değiller. Biz aynı hataları yaparsak, elenmeyi hak ederiz.

CEZAYI GEREKTİRECEK BİR ŞEY YAPMADIM

PFDK Başkanı'nı herhangi bir şeyle suçlamadım, ben herhangi bir fotoğraf yayınlamadım. Benimle hiçbir ilgisi olmayan bir sosyal medya olayının ortasında kaldım. Profesyonel bir çevirmen incelerse kimseyi hiçbir şeyle suçlamadığımı fark eder. Ben hata yaptığımda bunu kabul eden birisiyim ancak cezayı gerektirecek hiçbir şey yapmadım