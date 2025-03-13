Rangers-Fenerbahçe karşılıklı gole sahne olur, Tottenham evinde 2 farklı kazanıp turlar! İşte Misli’den günün şampiyon tercihleri

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Rangers-Fenerbahçe: Karşılıklı Gol Var (1.41 yerine 1.43)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Rangers-Fenerbahçe karşılaşmasında Misli yazarı Tutmaz Tahminler, karşılıklı goller bekliyor.

Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in Yorumu

İlk maçı çok iyi ve planlı oynayıp kazanan Rangers skor avantajıyla rövanşa çıkıyor. Fenerbahçe ilk yarıda burayı zorlayacaktır fakat golü bulamazsa işler farklı bir noktaya gidebilir. Yine de kaliteli ayaklarıyla burayı boş geçmezler. Karşılıklı goller bekliyorum.

Tottenham-AZ Alkmaar: Handikaplı Maç Sonucu (Deplasman:1) 1 (1.66 yerine 1.70)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Tottenham-AZ Alkmaar karşılaşmasında Misli yazarı Can Tongo’nun tahmini, Tottenham’ın en az 2 farklı kazanacağı yönünde.

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Misli Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Hollanda temsilcisi Alkmaar ilk karşılaşmada bu sezonun en flaş galibiyetlerinden birine daha imza attı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray maçlarından Alkmaar’ın nasıl bir takım olduğunu az çok öğrendik. Genç bir kadro, 90 dakika tükenmeyen bir enerji ile rakiplerini zorluyorlar. Tottenham için Avrupa’da başarı bu sezon önemli. İlk maçın 1-0’lık skoru Tottenham için geri döndürebilecek bir skor. Tottenham’ın bu karşılaşmada sahadan hem galibiyet hem de turla çıkacağını düşünüyorum.

Athletic Bilbao-AS Roma: Maç Sonucu 1 (1.69 yerine 1.74)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve ‘’Canlı Sohbet’’ seçeneği bulunan Athletic Bilbao-AS Roma karşılaşmasında Misli yazarı Aykut Aydın, ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Yorumu

Çok zor bir eşleşme olmasına rağmen Bilbao’nun bu karşılaşmayı kazanmasını ve maçı en azından uzatmalara taşımasını bekliyorum. Roma son dönem performansı itibariyle çok formda olmasına rağmen, finalin ev sahibi olması motivasyonuyla San Mames’te farklı bir ev sahibi izleyeceğimizi düşünüyorum. Bilbao galibiyeti deneyeceğim.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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