Rangers derbide Celtic'i farklı devirdi! Rıdvan Yılmaz...

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İskoçya Premiership'in 21. haftasında Rangers, Celtic'i ağırladı. Ibrox Stadyumu'nda oynanan derbiyi Rangers 3-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7'de Ianis Hagi, 66'da Robin Pröpper ile 81'de Danilo kaydetti.

Rangers'ta forma giyen Türk oyuncu Rıdvan Yılmaz, 90 dakika sahada kalıdı.

Rangers, bu galibiyetin ardından puanını 39 yaptı. Celtic ise 50 puanda kalarak liderlik koltuğunda kalmaya devam etti.

İskoçya Premiership'in bir sonraki maçında Rangers, Hibernian deplasmanına gidecek. Celtic, St. Mirren'i konuk edecek.