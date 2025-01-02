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Rangers derbide Celtic'i farklı devirdi! Rıdvan Yılmaz...

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#Rangers#Celtic#İskoçya
Rangers derbide Celtici farklı devirdi Rıdvan Yılmaz...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 20:23

İskoçya Premiership'in 21. hafta derbisinde Rangers, sahasında Celtic'i 3-0 mağlup etti.

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İskoçya Premiership'in 21. haftasında Rangers, Celtic'i ağırladı. Ibrox Stadyumu'nda oynanan derbiyi Rangers 3-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7'de Ianis Hagi, 66'da Robin Pröpper ile 81'de Danilo kaydetti.

Rangers'ta forma giyen Türk oyuncu Rıdvan Yılmaz, 90 dakika sahada kalıdı.

Rangers, bu galibiyetin ardından puanını 39 yaptı. Celtic ise 50 puanda kalarak liderlik koltuğunda kalmaya devam etti.

İskoçya Premiership'in bir sonraki maçında Rangers, Hibernian deplasmanına gidecek. Celtic, St. Mirren'i konuk edecek.

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#Rangers#Celtic#İskoçya

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