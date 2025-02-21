Rangers cephesinden Fenerbahçe kurasına ilk yorum: 'Çok deneyimli ve çok kaliteli bir takım!'

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler, son 16 turu ilk maçını 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapacak.

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi durumunda çeyrek finalde Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

RANGERS KANADINDAN İLK YORUM: "FENERBAHÇE ÇOK DENEYİMLİ VE ÇOK KALİTELİ BİR TAKIM!"

Rangers kanadından ilk yorum, teknik direktör Philippe Clement'den geldi.

Fenerbahçe'yle herkesin sabırsızlıkla beklediği, heyecan verici iki maç oynayacaklarını söyleyen Fransız teknik adam eşleşmeyi şu sözlerle değerlendirdi:

Fenerbahçe çok deneyimli ve çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Teknik direktörleri de keza aynı şekilde çok deneyimli bir isim.

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Çok sayıda oyuncularını tanıyorum; Dzeko, Kostic, Amrabat ve Fred gibi. Ayrıca Fransa'da Strasbourg formasıyla çok iyi maçlar çıkartan Djiku gibi, uzun süredir Fenerbahçe'de forma giyen Osayi-Samuel ve Hırvatistan'ın kalesini koruyan Livakovic gibi. Yani gerçekten iyi bir takım var karşımızda. Taraftarları da bizim taraftarlarımız gibi, oldukça tutkulular. Bu sebeplerden ötürü herkesin bu maç için heyecanlı olduğunu düşünüyorum.

"MOURINHO DÜNYADA KAZANILABİLECEK EN BÜYÜK KUPALARI KAZANMIŞ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'nun geçmişinde çok fazla kupa kazandığını vurgulayan Clement, "Herkesin oyun stiline, tercihine saygım var. Mourinho defansif oyun oynatan ve bunu da başarıyla yapan bir antrenör. Futbol sonunda kazanmakla ilgili bir oyun ve Mourinho dünyada kazanılabilecek en büyük kupaları kazanmış bir teknik direktör. Bunu başaran bir teknik direktöre saygı duyulması çok normal.

Ben şahsen hücum gücünü sonuna kadar kullanan, açık oyun oynatan teknik direktörleri tercih ederim. Ama dediğim gibi, bu bir tercih meselesi. Mourinho kendi stiliyle muhteşem işlere imza attı, ben de onun bu tercihine ve yaptıklarına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.