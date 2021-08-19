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Randers - Galatasaray maçında kavga çıktı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Randers'a konuk olurken karşılaşma öncesi statta kavga çıktı.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers'a konuk oldu.
Danimarka ekibi ile sarı kırmızılıların karşı karşıya geldiği maç öncesi saha karıştı.
Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.
Araya giren güvenlik güçleri olaya hemen müdahale ederken olaylar büyümeden önlendi.