MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRanders - Galatasaray maçında kavga çıktı
GeriFutbol Randers - Galatasaray maçında kavga çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 19.08.2021 - 22:12 | Son Güncelleme:

Randers - Galatasaray maçında kavga çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Randers - Galatasaray maçında kavga çıktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Randers'a konuk olurken karşılaşma öncesi statta kavga çıktı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers'a konuk oldu.

Danimarka ekibi ile sarı kırmızılıların karşı karşıya geldiği maç öncesi saha karıştı.

Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

Araya giren güvenlik güçleri olaya hemen müdahale ederken olaylar büyümeden önlendi. 

Randers - Galatasaray maçında kavga çıktı

Randers - Galatasaray maçında kavga çıktı

Randers - Galatasaray maçında kavga çıktı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi