Randers - Galatasaray maçında Fernando Muslera yine korkuttu
Uruguaylı yıldız kalecinin basit hataları dikkat çekti. Sezona kötü başlayan Fernando Muslera, Randers karşısında yaptığı basit hatalarla sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
35 yaşındaki eldiven Randers karşısında ilk yarıda verdiği kötü pasın kalesinde yüzde 100’lük gole dönüşmesine engel olamazken, ev sahibi ekibin 54. dakikada attığı golde de topun sağından ağlara gitmesinin önüne geçemedi.
Taraftarlar, hatalar sonrasında sosyal medyada Muslera’ya tepki gösterdi.
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