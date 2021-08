Canlı Anlatım: Randers Galatasaray maçı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turunun ilk maçında Randers'a konuk oluyor.

İlk yarı oynanıyor

Randers: 0

Galatasaray: 0

Goller

İLK 11'LER

Randers: Carlgren, Marxen, Piesinger, Kopplin, Kallesoe, Johnsen, Lauenborg, Kylsner, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Alpaslan, Luyindama, Yedlin, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Emre Akbaba, Mostafa Mohamed

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers'a konuk olacak. Süper Lig'de geçen sezonu averajla ikinci tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama hakkı kazanan sarı-kırmızılı takım, 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye takıldı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam eden Galatasaray, 3. eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımını geçti. Sarı-kırmızılı ekip, gruplara kalabilmek için son olarak Danimarka'nın Randers takımıyla eşleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, gruplara kalabilmek için son olarak Danimarka'nın Randers takımıyla eşleşti. Randers ile ilk olarak deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 26 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek için mücadele verecek.

RANDERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Randers Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başladı. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetiyor. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez oldu. Karşılaşma, Star TV'den yayınlanıyor.

GALATASARAY, FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 86. KEZ SAHNE ALIYOR

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 86. müsabakasına çıkıyor.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 85 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 117 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 129 gol gördü.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 18 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 18 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 8'ini kazanırken 7'sinde ise berabere kaldı.

Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.

İSTATİSTİKLER

Sahasında oynadığı son beş Avrupa kupası maçının birini kazanabilen Randers, tek galibiyetini Temmuz 2015'te Sant Julia'yı mağlup ederek aldı. Deplasmanda oynadığı son Avrupa kupası maçında St. Johnstone'ı 4-2 mağlup eden Galatasaray, Mart 2013'ten bu yana üst üste iki dış saha galibiyeti alamıyor.

Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone'ı eleyen Galatasaray, Avrupa kupalarında 2009/10'dan bu yana üst üste iki çift ayaklı eleme turunda yoluna devam edemiyor. 2021 senesinde en fazla gol atan Randers oyuncusu konumundaki Vito Hammershøy-Mistrati, görev yaptığı son iki karşılaşmada birer gol sevinci yaşadı. Bu sezon Galatasaray forması giydiği dört resmi maçta üç gol atan Mbaye Diagne, Avrupa Ligi'nde ilk 11 çıktığı son iki dış saha karşılaşmasında üç gol sevinci yaşadı.

🇹🇷 Temsilcilerimiz Avrupa'da sahneye çıkıyor



⚽ Randers - Galatasaray (20:00 | Star TV)

⚽ Trabzonspor - Roma (20:30 | ATV)

⚽ Sivasspor - FC Kopenhag (21:00 | TRT Spor)

⚽ Fenerbahçe - HJK Helsinki (21:45 | TV8) pic.twitter.com/LIbnEDN76P — Spor Arena (@sporarena) August 19, 2021

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Marcao'nun durumuna açıklık getirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Brezilyalı futbolcuları Marcao'nun bir hata yaptığını ve cezasını çekeceğini söyledi.

Fatih Terim, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör, GZT Giresunspor ile oynanan lig maçında Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao ile ilgili soru üzerine "Marcao bir hata yaptı. Cezasını çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi görünüyor. Galatasaray menfaatlerini koruyarak ama değerlerinden de taviz vermeyerek devam edeceğiz. Galatasaray değerlerini, menfaatlerini sadece dün değil, bundan sonra da koruyacağımdan herkes emin olabilir. Kulüp çıkarlarımız neyse o yönde ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kulübün konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptığını kaydeden Terim, "Marcao ile ilgili bir karar verilecekse bunu verecek olan yönetim ve başkandır. Teknik olarak da benimdir. Marcao şu anda bizim oyuncumuz. Her koridorda, her antrenmanın içinde her soyunma odasında çeşitli hadiseler olur. Bunlar sabah biter, bir saat sonra biter. Biz kimseden bir şey saklamıyoruz ancak Galatasaray kimsenin dediğiyle hareket etmeyecektir. Biz tabii ki bunu yöneteceğiz. Olayları başka yerlere çekmek hiç doğru değil." yorumunu yaptı.

Marcao'nun özür dileyerek üzerine düşeni yaptığını belirten Fatih Terim, "Marcao 35 yaşında değil, Kerem ile aralarında iki yaş fark var. Ona göre de düşünülsün. Marcao, cezaya itiraz etmeyeceğini belirtti. Kerem ve ailesinden de özür dileyerek gönül almaya çalıştığını görüyoruz. Bu yaralar çok çabuk sarılacaktır. Yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Bir yerde mağdur, bir yerde suçlu var. İkisi de bizim oyuncumuz. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de suçsuz bulduğumuzu yalnız bırakırız. İkisi de çok çabuk toparlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin çalışmalarının beklenenden uzun sürdüğünü aktaran Terim, "Stat yetişmiyor. Bugün yazışmaları gördüm, maalesef Hatay maçını orada oynayamayacağız. Randers ile rövanş maçını da stadımızda oynayabileceğimizden emin değilim. Üzgün müyüm? Evet. Randers ile ilk maçımızın deplasmanda olmasına sevinmiştik ama rövanşa da yetişemeyebilir. Seyircimizle buluşacağımız ilk iç saha maçını Ali Sami Yen'de oynayamamanın burukluğunu yaşıyoruz. Büyük ihtimalle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız. Ali Sami Yen'de uzun süre sonra yüzde 50 de olsa taraftarla hoş bir buluşma olacaktı." diye konuştu.

Oğulcan Çağlayan konusunda eski kulübü Çaykur Rizespor ile anlaştıklarını ifade eden Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben zaten Rizespor başkanı Tahir Kıran ile anlaşırız demiştim, sağ olsunlar başkanlar konuştular, anlaştılar. Biz Oğulcan için 3 genç verdik, onları vermemizin sebebi oynamalarını istememizdi. Ali Yavuz alınacağı zaman ilk alacak takım Galatasaray'dır, önceliğimiz vardır. Kiralık verdiğim Yunus ve Atalay, ikisi de bizim Ali Yavuz gibi evladımızdır. İnşallah Rizespor’a faydalı olurlar. Bu kadar genç almayı ön plana almışken ocağımızdan yetişen bir gençten vazgeçeceğimizi kimse düşünmesin. Orada başarılı olacaklardır. Olmaları da gerek."

Randers karşısında dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Terim, "Klasik mücadelesi yüksek, bire birde agresif, tempoyu yükseltebilen, temaslı oyunu seven bir takımla karşılaşacağız. 'Nasılsa ikinci maç var' dememek gerekir. Kolay bir maç olmayacak ama takımıma güveniyorum. Onlar da bulundukları yeri ve kendilerini bu seviyede ifade etmek için çok mücadele edeceklerdir. Rakibimize saygı duyuyoruz ve o ciddiyetle çıkacağız. Gruplara kalanın Galatasaray olmasını diliyorum ve oyuncularıma inanıyorum." şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ise Randers mücadelesini çok önemsediklerini ifade ederek "Oynadığımız maçlar arasında çok süre yok. En iyi şekilde dinlenip sonraki maça hazırlanıyoruz. Maç bizim için çok önemli. Giresun deplasmanında ligin ilk maçından galip döndük. Arkadaşlarımıza ve hocama güveniyorum. Buradan da iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

