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GeriFutbol Randers cephesinden Galatasaray maçı yorumu! 'Sürpriz yapmak istiyoruz'
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Futbol
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Haber Giriş: 25.08.2021 - 21:44 | Son Güncelleme:

Randers cephesinden Galatasaray maçı yorumu! 'Sürpriz yapmak istiyoruz'

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Randers cephesinden Galatasaray maçı yorumu! 'Sürpriz yapmak istiyoruz'

Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Galatasaray ile oynayacakları maçta sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Thomasberg, Galatasaray'ın maçın favorisi olduğunu belirterek, "Geçen hafta Danimarka oldukça soğuktu. Burası daha sıcak. Danimarka'da da şu an yaz iklimi yaşanıyor. Orası da sıcak. Bu sıcaklık bizim için çok sıra dışı bir durum değil. Geçen hafta kazanmayı istedik. Daha iyi bir sonuç alabilirdik. Yarın bir sürpriz yapmak istiyoruz. Maça iyi hazırlandık. Tabii ki Galatasaray turun favorisi biz de ama elimizden geleni yapmak istiyoruz." diye konuştu.

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Galatasaray'ın ilk maçta oynatmadığı bazı futbolcuları yarın sahada beklediklerini aktaran Thomasberg, "Elimizden geldiğince farklı şeyler denemeye çalacağız. En azından Galatasaray şu an bizi daha çok biliyor. Biz de onlara sürpriz yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Thomas Thomasberg, kendilerine güvendiklerini dile getirerek, "Bu sene hiç kaybetmedik. Bir öz güvenimiz var. Bütçe olarak Galatasaray ile aramızda oldukça fark var. Bütçemizle sadece bir ya da iki oyuncularına sahip olabiliriz. Evet favoriler ama biz de bazı farklılıklar yapmaya çalışacağız. Belirli şeylere çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

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