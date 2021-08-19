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Spor Arena
Haber Giriş: 19.08.2021 - 18:46 | Son Güncelleme:

Randers 1-1 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

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Randers 1-1 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turunun ilk maçında Randers ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların golü Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken Danimarka ekibi 54. dakikada Launborg ile beraberlik golünü kaydetti.

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  • Randers-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
  • Randers-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
  • Randers-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
  • Randers-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turunun ilk maçında Randers'a konuk oldu.

Danimarka'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Galatasaray, maçın 25. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Randers'ın yanıtı 54. dakikada Lauenborg'tan geldi. Kalan sürede ise gol sesi çıkmadı.

Rövanş mücadelesi, 26 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Son Dakika: Randers - Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu resitali Marcao skandalından 72 saat sonra...
Son Dakika: Randers - Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu resitali! Marcao skandalından 72 saat sonra...

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Carlgren ile karşı karşıya kalmasına rağmen pozisyonu gole çeviremedi.

26. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının önünden yaptığı vuruşta top, defansa da çarparak ağlara gitti:
0-1.

32. dakikada Alpaslan Öztürk'ün ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahası içindeki karambolden yararlanan Lauenborg, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu:
1-1.

71. dakikada Babel'in uzaktan şutu auta gitti.

83. dakikada rakibini geçerek ceza sahasına giren Feghouli'nin yaptığı vuruşta top, kaleci Carlgren'den döndü. Feghouli, önüne düşen topu bu kez az farkla dışarı gönderdi.

Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İLK 11'LER

Randers: Carlgren, Marxen, Piesinger, Kopplin, Kallesoe, Johnsen, Lauenborg, Kylsner, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Alpaslan, Luyindama, Yedlin, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Emre Akbaba, Mostafa Mohamed

 

Randers 1-1 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

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