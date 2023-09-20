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Rams Park'ta Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'ya tepki

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#Galatasaray#Kopenhag#Şampiyonlar Ligi
Rams Parkta Kopenhag kalecisi Kamil Grabaraya tepki
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 19:32

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, Kopenhag ile karşılaşırken Danimarka temsilcisinin file bekçisi Kamil Grabara'ya tepki gösterildi.

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçına çıkan sarı kırmızılılar, Rams Park'ta Kopenhag ile karşı karşıya gelirken tribünlerden bir oyuncuya tepki ıslıkları yükseldi.

Galatasaray taraftarları, Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'ya tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar, 24 yaşındaki kaleci ısınmaya çıktığı esnada yoğun ıslıklarla Grabara'ya tepki gösterdi.

Grabara, basın toplantısında Galatasaray taraftarı için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.

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#Galatasaray#Kopenhag#Şampiyonlar Ligi

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