Rams Park'ta Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'ya tepki

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçına çıkan sarı kırmızılılar, Rams Park'ta Kopenhag ile karşı karşıya gelirken tribünlerden bir oyuncuya tepki ıslıkları yükseldi.

Galatasaray taraftarları, Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'ya tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar, 24 yaşındaki kaleci ısınmaya çıktığı esnada yoğun ıslıklarla Grabara'ya tepki gösterdi.

Grabara, basın toplantısında Galatasaray taraftarı için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.