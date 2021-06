Ramil Guliyev ve Yasmani Copello'dan olimpiyatta beklenti büyük

Fatih Çintımar, AA muhabirine, federasyon bünyesindeki bütün sporcuların değerli ve kaliteli olduğunu ifade etti.



Milli atletler Ramil Guliyev ve Yasmani Copello'nun ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya sahip olduğunu belirten Çintımar, "Sporcularımızın hepsine göre kaliteleri ve değerleri var. Dünya ölçeğinde de bunun rakamsal bir karşılığı var ama Ramil ve Yasmani tabii ki farklı." ifadelerini kullandı.



Çintımar, Ramil Guliyev'in birçok başarıya imza attığını anlatarak, "Ramil hem Avrupa ve dünya şampiyonu hem de olimpiyat finalisti bir sporcumuz. Esmer tenli olmayıp dünyada 200 metreyi kazanan ikinci sporcu, bu çok önemli, 20 saniyenin altında koşan ikinci sporcu, yine 10 saniyenin altında 100 metre koşan tek sporcu. Bunlar çok büyük başarı." diye konuştu.



Yasmani Copello ve Ramil Guliyev'in Kovid-19 nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için ciddi hazırlık dönemi geçirdiğini dile getiren Çintımar, "Yasmani 400 metre engellide 47 saniye gibi bir derece ile Avrupa Şampiyonu ve olimpiyat ikincisi oldu. Ramil ve Yasmani'nin bu olimpiyatta da hedefleri kürsünün üstünde olabilmek. Bu amaçla ciddi hazırlık dönemi geçirdiler." değerlendirmesinde bulundu.



Çintımar, söz konusu sporcuların performanslarının her geçen gün arttığına işaret ederek, şöyle konuştu:



"Olimpiyat ertelenmeden önce de bu iki sporcumuz formunun zirvesindeydi. Geri dönüş yapıp tekrar formlarının zirvesini yakalamak için her ikisi de çok ciddi çabayla çalıştı. Şu anda form grafikleri her gün biraz daha yukarıya doğru ilerliyor. Bu, olimpiyata doğru daha iyi olacaklarını ve olimpiyatlarda da final içinde yerlerini alacaklarını gösteriyor. Bu sporcularımız lokomotif sporcularımız, hem motivasyon kaynağımız hem de dünyanın kabullendiği sporcularımız."

Milli atletlerden Ramil Guliyev, son olarak Erzurum'da düzenlenen Sprint Relay Cup yarışlarında takım arkadaşlarıyla 4×100 müsabakasında 38.20’lik derecesiyle yarışma rekorunu kırarken, 200 metre yarışında ise 20.43'lük derecesiyle yarışma rekorunu yeniledi ve sezonun Türkiye'deki en iyi derecesini yaptı.

Yasmani Copello ise aynı yarışlarda 4×400’de takımıyla 3.02,50’lik derecesiyle önemli bir başarı elde edip ikinci defa Türkiye rekorunu kırdı ve olimpiyat kota sıralamasında 19’dan 13’e tırmandı.