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Rambo Okan yine Trabzonspor bayrağını kesmek için köprüye çıktı! Gözaltı...

#Rambo Okan#Trabzonspor#Fenerbahçe
Rambo Okan yine Trabzonspor bayrağını kesmek için köprüye çıktı Gözaltı...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler tekrar gözaltına alındı.

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Trabzonspor’un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde asılan bayrak, plakası henüz belirlenemeyen araç ile saat 22.00 sıralarında gelen Rambo Okan lakaplı Okan Güler tarafından indirilmek istendi. Elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kestiği ve ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Okan Güler, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Okan Güler’in Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

Şampiyonluk sonrasında da bayrağı köprüden indirmeye çalışmıştı

"Rambo Okan" lakaplı fanatik Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, 3 Mayıs günü de köprüye yeni asılan Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışmış ve gözaltına alınmıştı.

Rambo Okan yine Trabzonspor bayrağını kesmek için köprüye çıktı Gözaltı...

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#Rambo Okan#Trabzonspor#Fenerbahçe

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