MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRalph Hasenhüttl, Premier Lig'de ayın hocası seçildi
GeriFutbol Ralph Hasenhüttl, Premier Lig'de ayın hocası seçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 14:48,Son Güncelleme:

Ralph Hasenhüttl, Premier Lig'de ayın hocası seçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ralph Hasenhüttl, Premier Lig'de ayın hocası seçildi
Abone Olgoogle-news

Southampton'ı çalıştıran Ralph Hasenhüttl, İngiltere Premier Lig'de temmuz ayının teknik direktörü seçildi.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 52 yaşındaki Hasenhüttl'ın bu ödüle layık görülen ilk Avusturyalı teknik direktör olduğu kaydedildi.

Hasenhüttl yönetiminde temmuz ayında 6 maça çıkan ve hiç mağlup olmayan Southampton, Manchester City'yi 1-0 yenerken, Manchester United ile 2-2 berabere kalmıştı.

Aralık 2018'den bu yana Southampton'da görev yapan deneyimli teknik adam, oylamada Pep Guardiola, Jose Mourinho, David Moyes ve Ole Gunnar Solskjaer'i geride bıraktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle