Ralf Rangnick kimdir? Manchester United'ın yeni teknik direktörü ilan edildi

Ralf Rangnick, 29 Haziran 1958 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde orta saha pozisyonunda görev yapan Ralf Rangnick kariyeri boyunca aşağıdaki takımlarda görevde bulunmuştur;
|Teknik direktörlük kariyeri
|1983-1985
|Viktoria Backnang
|1985-1987
|VfB Stuttgart II
|1987-1988
|TSV Lippoldsweiler
|1988-1990
|SC Korb
|1995-1996
|Reutlingen 05
|1997-1999
|Ulm 1846
|1999-2001
|VfB Stuttgart
|2001-2004
|Hannover 96
|2004-2005
|Schalke 04
|2006-2011
|1899 Hoffenheim
|2011
|Schalke 04
|2015-2016
|RB Leipzig
|2018-2019
|RB Leipzig
|2021-
|Manchester United