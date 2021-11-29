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Ralf Rangnick kimdir? Manchester United'ın yeni teknik direktörü ilan edildi

#Ralf Rangnick#Ralf Rangnick Kimdir#Ralf Rangnick Nereli
Ralf Rangnick kimdir Manchester Unitedın yeni teknik direktörü ilan edildi

Ralf Rangnick, Manchester United'ın yeni teknik direktörü olarak ilan edilmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Leipzig ile dikkat çekici bir performans sergileyen Ralf Rangnick, son olarak Manchester United ile anlaşmış ve İngiliz kulübünün dümenini devralmıştır. İşte, Ralf Rangnick hakkında detaylı bilgiler

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Ralf Rangnick, 29 Haziran 1958 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde orta saha pozisyonunda görev yapan Ralf Rangnick kariyeri boyunca aşağıdaki takımlarda görevde bulunmuştur;

Teknik direktörlük kariyeri
1983-1985Viktoria Backnang
1985-1987VfB Stuttgart II
1987-1988TSV Lippoldsweiler
1988-1990SC Korb
1995-1996Reutlingen 05
1997-1999Ulm 1846
1999-2001VfB Stuttgart
2001-2004Hannover 96
2004-2005Schalke 04
2006-20111899 Hoffenheim
2011Schalke 04
2015-2016RB Leipzig
2018-2019RB Leipzig
2021-Manchester United
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