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Haber Giriş: 09.07.2020 - 00:47,Son Güncelleme:

Rakipleri puan kaybetti, gözler Beşiktaş'ın üzerinde! Kasımpaşa karşısında iddaa oranı...

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Rakipleri puan kaybetti, gözler Beşiktaş'ın üzerinde! Kasımpaşa karşısında iddaa oranı...
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Sivasspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA

Salgın arasından Antalyaspor yenilgisiyle dönen Beşiktaş, Denizlispor ve Konyaspor karşısında farklı kazanıp morallenmişti ancak Kayseri deplasmanında bir kez daha dağıldı.

TD Sergen Yalçın eldivenleri emanet ettiği Ersin Destanoğlu hatalı goller yedi, sol bek Rıdvan Yılmaz ise devamı gole sebebiyet veren büyük bir hata yaptı.

Kalede Ersin devam eder mi yoksa Utku Yuvakuran'ı mı görürüz bilinmez ama sol bekte Caner Erkin'i, 15 Mart'taki Galatasaray maçından sonra ilk kez, yeniden ilk 11'de görebiliriz...

Kasımpaşa ise Fuat Çapa ile çıktığı ilk 2 lig maçını kaybetmişti ancak sonrasında oynadığı 8 maçtan 20 puan çıkartıp ligin alt sıralarından kurtuldu.

Sivasspor karşısında çift sarı kart görüp oyundan atılan sağ bek Florent Hadergjonaj cezalı. Son 2 lig maçını kaçıran stoper Zvonimir Sarlija'nın da sakatlığı devam ediyor.

Stoperde Jorge Fernandes ile Yassine Meriah görev yapacak. Sağlarında ise Mickael Tirpan'ı izleyebiliriz.

Rakipleri puan kaybetti, gözler Beşiktaşın üzerinde Kasımpaşa karşısında iddaa oranı...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 6 maçın sadece 1'ini Kasımpaşa kazanabildi. (1 beraberlik - 4 Beşiktaş galibiyeti)

- İki takım arasında oynanan son 10 maç "KG VAR" bitti ve tam 45 gol izledik!

- Kasımpaşa ligde oynadığı son 8 maçı kaybetmedi. (6 galibiyet - 2 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%55'lik kesim rakiplerinin puan kaybettiği haftada siyah-beyazlı takımın galibiyetine güveniyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

Rakipleri puan kaybetti, gözler Beşiktaşın üzerinde Kasımpaşa karşısında iddaa oranı...

Quaresma'nın Beşiktaş günleri, hazırlık maçında enfes bir gol! İzleyelim...

 

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